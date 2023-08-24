Артиллерия российских войск наносит удары по скоплению живой силы и техники противника. Фото: МО РФ

Российская армия на линии боевого соприкосновения на территории ДНР поразила пункты управления двух бригад ВСУ, успешно отразила пять атак штурмовых отрядов и групп, пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Противник понес большие потери в живой силе и технике.

- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка ДНР поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, - сообщает Министерство обороны РФ.

ОТРАЖЕНЫ ТРИ АТАКИ ШТУРМОВИКОВ

Подразделениями Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии на Донецком направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка.

По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 180-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

ИСПОЛЬЗОВАЛИ ТЯЖЕЛЫЕ ОГНЕМЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

Отличились и подразделения группировки войск «Центр» - на Красно-Лиманском направлении. Российские военные, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили две атаки штурмовых отрядов 21-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

За сутки на данном направлении потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

БИЛИ ПО СКОПЛЕНИЮ ВРАГА

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Кроме того, в районе населенного пункта Ровнополь пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника составили до 145-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США.

Также в зоне проведения СВО средствами ПВО перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. В том числе в районах населенных пунктов Берестовое, Курдюмовка ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погиб горняк шахты «Комсомолец Донбасса», еще трое ранены при обстреле ВСУ города Кировское 23 августа

Украинская армия выпустила ракету по шахте «Комсомолец Донбасса» в ДНР сразу после торжественного мероприятия накануне Дня шахтера (подробнее)