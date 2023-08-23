Премьера нового сезона «Донбасс Оперы» балет «Война и мир» пройдет в Крыму

Первыми премьеру балета «Война и мир» увидят зрители в Симферополе. Фото: «Донбасс Опера»

Долгожданная премьера нового сезона «Донбасс Оперы» балет «Война и мир» по знаменитому роману Льва Толстого пройдет в Крыму. Первыми балет «Война и мир» увидят 23 и 24 августа зрители в Симферополе, 25 и 26 августа показы состоятся в Севастополе. А 10 сентября премьеру представят в Большом театре в Москве.

- Сегодня вечером состоится долгожданное событие: на сцене академического музыкального театра Республики Крым будет представлена главная премьера нового сезона Донбасс Оперы балет «Война и мир», - написала в своем телеграм-канале заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Она сообщила, что в постановке, которую первыми увидят жители Симферополя, задействованы солисты и артисты балета, артисты хора и симфонического оркестра театра – порядка 170 человек, а также работники цехов художественно-постановочной части театра.

Также впечатляет и разнообразие театральных костюмов, отражающих эпоху войны с Наполеоном – их в балете почти 300. Кстати, костюмы для постановки шили по всей стране. Помогали мастера из разных городов: это Йошкар-Ола, Пермь, Краснодар, Москва. Где-то готовили парики, где-то — балетную обувь, где-то — костюмы.

Первыми премьеру балета «Война и мир» увидят зрители в Симферополе. Фото: «Донбасс Опера»

- Поистине грандиозная постановка! И я благодарю всех, кто трудился над ее созданием. И пусть пока жители ДНР не могут ее увидеть на сцене родного театра, главное – что творческий коллектив не сидит на месте, работает и готовится к тому долгожданному дню, когда двери всех театров Республики вновь распахнутся перед своим зрителем, - отметила Толстыкина.

А накануне премьеры. 22 августа, артисты из Донецка, Москвы и Йошкар-Олы вышли на совместную репетицию. Репетиции предшествовал мастер-класс по хореографии. Его участникам постановки провел министр культуры Республики Марий Эл заслуженный артист России Константин Иванов. Слушатели получили массу ярких эмоций, для дончан — это большая честь, признаются в театре.

Затем начался прогон при участии артистов трех театров России — Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко, Кремлевского балета и Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Сапаева.

Оттачивают мастерство артистов и следят за последними приготовлениями самой громкой премьеры года генеральный директор Донбасс Оперы Евгений Денисенко, художественный руководитель театра Вадим Писарев и ассистент хореографа Валерий Рыжов.

Первыми премьеру балета «Война и мир» увидят зрители в Симферополе. Фото: «Донбасс Опера»

Кремлевский балет в постановке представляют заслуженная артистка России Екатерина Первушина — она играет роль Наташи Ростовой, Андрея Болконского — Даниил Росланов, Пьера Безухова — Михаил Евгенов. Кутузов — у Артема Васильева из Марийского театра, остальные марийцы — в кордебалете.

- Наш солист, заслуженный артист ДНР Роман Белгородский, которого на предпремьерном показе видели в партии Андрея Болконского, здесь исполняет партию Наполеона. Талантливый, разноплановый и высоко профессиональный артист, — отметили в «Донбасс Опере».

Событие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Работа над постановкой в Донецке не прекращалась даже в дни самых тяжелых обстрелов. Культура, искусство победили.

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