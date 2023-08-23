Артиллерия российских войск наносит огневое поражение противнику. Фото: МО РФ

Российская армия успешно отразила три атаки штурмовых групп ВСУ под Донецком, нанесла поражение четырем скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное. Уничтожено пять артиллерийских систем производства стран НАТО. Об успехах в зоне спецоперации рассказали в Министерстве обороны РФ.

ОТРАЖЕНЫ ВСЕ АТАКИ ШТУРМОВЫХ ГРУПП

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка, - сообщает Министерство обороны РФ.

По данным Минобороны, потери противника на данном направлении составили до 235-ти украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

ПРОТИВНИК УНИЧТОЖЕН СЛАЖЕННЫМИ УДАРАМИ АВИАЦИИ И АРТИЛЛЕРИИ

Отличились и подразделения группировки войск «Центр» - на Краснолиманском направлении слаженными действиями ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.

Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

БИЛИ ПО СКОПЛЕНИЮ ВРАГА

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесла поражение четырем скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное.

Потери противника составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании.

Кроме того, в зоне СВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе на территории ДНР в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема, Александровка.

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