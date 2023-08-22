Более 100 многоквартирных домов восстановили специалисты «Единого заказчика» в Волновахе

Благодаря строителям, удалось избежать сноса десятков домов, получивших сильнейшие повреждения от прямых попаданий снарядов ВСУ. Фото: ЕЗСС

Более 100 многоквартирных домов восстановили в Волновахе специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядных организаций. К осенне-зимнему периоду уже готовы 137 многоквартирных домов и 11 объектов социального, культурного и бытового назначения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- На всех объектах строителями восстановлены конструктивные повреждения и полностью закрыт тепловой контур – завершен ремонт кровли, монтаж окон, дверей и новых систем отопления. Ремонтно-восстановительные работы уже завершены более чем в 100 домах Волновахи, на оставшихся объектах строители продолжают восстановительные работы в местах общего пользования и на придомовых территориях. Также уже восстановлены две городские школы и часть корпусов центральной районной больницы, – рассказали «КП» в пресс-службе «Единого заказчика».

Отметим, что благодаря строителям, удалось избежать сноса десятков объектов, несмотря на сильнейшие повреждения зданий от прямых попаданий снарядов ВСУ. Строителями заново отстраивались целые блоки и пролеты зданий, восстанавливались опорные и несущие конструкции, внутренние стены и перегородки. Помимо этого, на всех объектах Волновахи специалистами были модернизированы и приведены к современным нормам инженерные системы, так как основной жилфонд города возводился в 1950-1960 годы и технически устарел.

В компании также сообщили, что сейчас над восстановлением объектов в Волновахе работает более 350 строителей. Годом ранее, на пике восстановительных работ, мобилизация строителей превышала 1000 человек и 40 единиц строительной техники. Общая площадь восстановленных «Единым заказчиком» объектов жилой и социальной инфраструктуры Волновахи составляет почти 400 тыс. кв. метров.

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