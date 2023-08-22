В Екатеринбурге Игорь Сепик (в центре) посетил перинатальный центр областной детской клинической больницы. Фото: Администрация Макеевки

Хирурги Макеевки осваивают в Екатеринбурге современные способы проведения операций, проходят обучение по работе на лапароскопической стойке. А в сентябре Свердловская область передаст макеевской горбольнице №2 две лапароскопические стойки, Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации Макеевки

- Два хирурга городской больницы №2 города Макеевки сейчас проходят обучение по работе на лапароскопической стойке в Свердловской областной клинической больнице №1. Новое оборудование и опыт, которым с нами делятся коллеги из региона-шефа, позволят выйти хирургическому делу в Макеевке на принципиально новый уровень, современный и более качественный, - рассказал заместитель главного врача горбольницы №2 Макеевки Игорь Сепик.

В рамках рабочей поездки в учреждение здравоохранения в Екатеринбурге заместитель главврача ознакомился с его работой, обсудил с коллегами дальнейшее сотрудничество и обмен опытом. Также Игорь Сепик посетил перинатальный центр областной детской клинической больницы.

Свердловская область неоднократно оказывала учреждениям здравоохранения Макеевки гуманитарную помощь в виде нового медицинского оборудования. В сентябре регион-шеф передаст макеевской городской больнице №2 две лапароскопические стойки. Это уникальные комплекты специализированных медицинских приборов, инструментов и принадлежностей для выполнения операций на внутренних органах через небольшие отверстия, обычно 0,5 -1,5 см.

Тем временем, клиническая рудничная больница Макеевки (горбольница №1) получила передвижной рентгеновский комплекс, которого у медучреждения никогда не было. Об этом ДАН сообщил главный врач больницы Руслан Агишев.

- Данное оборудование позволяет во время проведения операции делать снимки и выводить их сразу на мониторы, сразу же в операционной, — отметил Агишев.

Комплекс Siremobil Iso-C передан Национальной ассоциацией управленцев сферы здравоохранения. До этого в больнице использовали оборудование еще советского производства. На диагностику уходило много времени, а снимки не всегда оказывались нужного качества. Новая аппаратура позволит значительно улучшить качество медпомощи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бурятия отремонтирует первую школу в Старобешево к 1 сентября

Регион-шеф передал школам Старобешевского района 222 единицы различных школьных принадлежностей (подробнее)