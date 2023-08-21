Памятник Чайковскому, который был поврежден обстрелом ВСУ, восстановили в Шахтерске

В 2014 году памятник Чайковского был пробит осколком украинского снаряда, а теперь выглядит, как новый. Фото: ТГ/Шатов

Памятник великому композитору России Петру Ильичу Чайковскому, который был поврежден обстрелом ВСУ в 2014 году, восстановили в Шахтерске. Об этом сегодня сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

Памятник установлен перед школой искусств. Зданию исполнилось 60 лет. Все эти годы серьезного ремонта не было. В 2014-ом году, когда шли бои на территории города, памятник великому композитору был пробит осколком украинского снаряда. Шефы из Сахалинской области взялись за капитальный ремонт школы искусств, а также полностью восстановили памятник Чайковскому.

- Петр Ильич «смотрел» на это с зимы, как устанавливались леса. И вот наконец-то, я думаю, он не просто заулыбается, потому что отреставрирован даже постамент памятника. Все вокруг становится красивым и уютным! И я предвижу восхищение родителей и ребят от восстановленного здания школы искусств и памятника, - рассказала директор школы искусств Татьяна Ревва.

Сейчас идет благоустройство территории школы. Выровнены проезды, в ближайшие дни начнется асфальтирование. Объект будет готов к 25 августа.

Тем временем, школьники занимаются благоустройством в сквере имени Ленина. Работы временного характера выполняют учащиеся от 14 до 18 лет. Они занимаются формировочной стрижкой кустарников, сгребают листву, пропалывают сорные растения, подметают тротуар и дорожки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Григорий Лепс выступил перед ранеными бойцами в ДНР

Народный артист России Григорий Лепс вместе с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным посетили раненых военнослужащих в Донецке (подробнее)