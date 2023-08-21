«Подлинные документы, орудия труда и образцы техники»: Экспонаты для музея трудовой доблести Донбасса помогут собрать жители

На сегодня собрано свыше 120 экспонатов, демонстрирующих трудовой подвиг представителей различных профессий Донбасса. Фото: Телеграм Лариса Толстыкина

В ДНР продолжается сбор материалов, которые лягут в основу экспозиции Музея трудовой доблести Донбасса.

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ, ФОТОГРАФИИ…

- На сегодня собрано свыше 120 экспонатов, демонстрирующих трудовой подвиг представителей различных профессий нашего края. Среди них, например, 18 предметов, переданных Региональной энергопоставляющей компанией: это нагрудные знаки, образцы продукции, фотографии, спецодежда, снаряжение рабочих предприятия. А предприятия «Макеевпогрузтранс» и «Автодор» передали для экспозиции печатные издания, рассказывающие об их истории и деятельности, - сообщила в своем телеграм-канале заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

На сегодня собрано свыше 120 экспонатов, демонстрирующих трудовой подвиг представителей различных профессий Донбасса. Фото: Телеграм Лариса Толстыкина

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ ФОРМИРОВАЛИСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

На сегодня собрано свыше 120 экспонатов, демонстрирующих трудовой подвиг представителей различных профессий Донбасса. Фото: Телеграм Лариса Толстыкина

- Народ Донбасса всегда славился своим трудолюбием. На протяжении десятилетий у нас формировались трудовые династии шахтеров, медиков, учителей и представителей различных профессий. Мы никогда не боялись сложностей и всегда были готовы трудиться во благо родного края. Считаю, что наши люди, их труд достойны того, чтобы стать частью Музея трудовой доблести Донбасса. Поэтому я призываю жителей Республики присоединиться к сбору материалов. Это могут быть подлинные документы, фотографии промышленных предприятий Донецкого края, их трудовых коллективов, орудия труда, макеты, образцы техники и многое другое, - рассказала Лариса Толстыкина.

На сегодня собрано свыше 120 экспонатов, демонстрирующих трудовой подвиг представителей различных профессий Донбасса. Фото: Телеграм Лариса Толстыкина

Ранее и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков сообщал, что первый зал музея трудовой доблести Донбасса планируется открыть в Макеевке в сентябре ко Дню освобождения шахтерского края. Он будет посвящен истории Великой Отечественной войны.

На сегодня собрано свыше 120 экспонатов, демонстрирующих трудовой подвиг представителей различных профессий Донбасса. Фото: Телеграм Лариса Толстыкина

Все, кто хочет поучаствовать в создании музея, могут передать свои экспонаты в Донецкий республиканский краеведческий музей, который находится по адресу: Донецк, улица Челюскинцев, 189а (тел. +7949-490-40-86).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Именем Дарьи Дугиной в Донецке назвали улицу вблизи с парком имени первого Главы ДНР

Глава ДНР назвал погибшую год назад Дарью Дугину героем и настоящим патриотом России (подробнее)