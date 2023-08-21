Предприятия ДНР смогут получить до 20 млн рублей поддержки

Субсидия позволит предприятиям покрыть половину понесенных расходов на модернизацию производства.

Заводы и предприятия - это рабочие места, налоги в местный бюджет и залог процветания региона. Для развития промышленности ДНР в 2024 году впервые получит часть средств от единой региональной субсидии - эта мера государственной поддержки действует на территории всей Российской Федерации. Министерство промышленности и торговли распределило 3,3 млрд рублей на 73 региона, включая новые. ДНР получит 146,1 млн рублей.

Покрыть половину понесенных расходов

- Субсидия позволяет возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности (РФРП). Это эффективный и востребованный сегодня в регионах инструмент, - отметил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Уже в следующем году предприятия ДНР смогут обратиться за финансовой поддержкой в сумме до 20 млн рублей. Субсидия может покрыть половину понесенных в 2023 году расходов на приобретение оборудования для модернизации производства.

- Данная мера господдержки стимулирует модернизацию и развитие промышленного производства республики, повышает уровень инвестиционной привлекательности, создает условия для повышения конкурентоспособности и создания новых рабочих мест, - прокомментировал советник министра промышленности и торговли ДНР - директор ФРП ДНР Сергей Власов.

Более того, у республиканского ФРП значительно повысится эффективность использования денежных средств. Теперь при оформлении совместного с федеральным ФРП займа 90% средств предоставит федеральный фонд, а 10% - региональный.

Еще один финансовый инструмент доступен

1 августа 2023 года ФРП ДНР подписал с федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ) «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности) соглашение о совместном финансировании проектов по программам федерального фонда.

- Это дает возможность предприятиям воспользоваться программами совместного финансирования. При этом сумма займа может достигать 200 млн рублей в зависимости от выбранной программы, - отметил Сергей Власов.

Очевидно, что дополнительное финансирование повлияет и на увеличение производительности труда, создание новых рабочих мест и рост зарплаты. Вырастут объемы производства, и соответственно снизится себестоимость продукции, она станет более конкурентоспособной. Выиграют региональный и местный бюджеты - за счет роста отчислений налогов.