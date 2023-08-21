Дороги больше не проблема

В регионе продолжается ремонт автодорог.

С ветерком

Теперь путешествующие в Крым и возвращающиеся с отдыха домой могут передвигаться по обновленной дорожной инфраструктуре с комфортом.

- Сухопутный маршрут в Крым на территории ДНР работает бесперебойно, - отметили в «Автодоре».

В компании подчеркнули, что капитальный ремонт был выполнен в рекордные сроки - всего за три месяца.

- Было уложено более полумиллиона квадратных метров асфальтобетона, установлено около четырех тысяч погонных метров барьерного ограждения и более 10 тысяч погонных метров бортового камня, - рассказывают в «Автодоре». - Не забыли дорожники и про жителей населенных пунктов, прилегающих к дороге. Для них обустроили 19 остановок и более двух тысяч квадратных метров тротуара.

Не по кочкам, а по ровной дорожке

В данный момент на участках автодороги в сторону Крыма, которые проходят по территории Херсонской и Запорожской областей, ремонтные работы продолжаются. Уже в скором времени сухопутный коридор на российский полуостров будет приведен в норму.

- Еще недавно я ездил по этой дороге и скажу: это было таким себе аттракционом. На некоторых участках были ямы, кочки. А сейчас дорога просто идеальная, все облагорожено, - рассказывает водитель Виктор Рыбак. - Причем все делалось настолько быстро, что даже не верилось, что такое вообще возможно. Дорожникам ни жара, ни дождь не помеха.

Своими силами

Отметим, что республика во многом сама обеспечивает себя материалами для восстановления населенных пунктов, в том числе и для ремонта дорожного покрытия. Например, только с начала года на Каранском карьере, что в поселке Мирном Тельмановского района, было добыто больше 700 тысяч тонн щебня.

- Среднемесячная производительность по добыче на карьере у нас в районе 120 - 130 тысяч тонн. С начала года мы уже добыли более 700 тысяч тонн щебня, всего план добычи на этот год был обозначен в районе 1300 тысяч тонн, - рассказывает руководитель карьера Вадим Морозов. - Добытый щебень отправляется на асфальтобетонные заводы для последующего использования при ремонте дорог, в том числе трасс Донецк - Мариуполь, Волноваха - Тельманово и Амвросиевка - Мариуполь.

- Каранский карьер наглядно показывает, кто как относился к развитию Донбасса в разные времена. В Советском Союзе это было процветающее предприятие, которое из-за высокого качества продукции выиграло, как мы бы сейчас сказали, тендер и поставляло щебень для строительства сооружений к Олимпиаде-80. При Украине карьер перестал работать, и с 2008 года на нем царило запустение, - отметил во время возобновления производства врио главы ДНР Денис Пушилин.

И вот сегодня Каранский карьер вновь становится процветающим предприятием. Восстанавливать населенные пункты Донбасса еще предстоит не один год, поэтому мощности производства будут только увеличиваться.