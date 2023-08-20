Вооруженные силы России успешно отразили атаки ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН

ОБСТАНОВКА В ЗОНЕ СВО НА ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ 20 АВГУСТА 2023

В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.

- Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, - заявили в МО РФ.

За сутки на этом направлении противник потерял до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

ПРЕСЕКЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕТЫРЕХ УКРАИНСКИХ ДРГ

Сообщается об успехах и на Южно-Донецком направлении, где подразделениями группировки войск «Восток» была отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

- Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области, - добавили говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ. - Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

СЛАЖЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОТРАЖЕНА АТАКА ПРОТИВНИКА

Также говорится о том, что на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.

- На данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20, - уточнили в Министерстве обороны РФ.

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