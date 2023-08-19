Ты нужен нам дома живым и счастливым: Как "Защитники Отечества" помогают в ДНР

Артем Соловьев получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. Сейчас он счастлив со своей семьей.

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ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ НЕВЗГОД

В зону СВО Артем Соловьев из Ростовской области отправился добровольцем. Был снайпером в штурмовом отряде, находился на линии боевого соприкосновения. Сначала получалось держать связь с семьей, но потом - тяжелые боевые задачи, опасная зона, ранение… Мужчина остался без ноги, попал в военный госпиталь. И только оттуда смог позвонить жене Светлане. Только сам Артем знает, какие тяжелые минуты он пережил, пока слушал гудки. Как отреагирует любимая на новость? Какой ответ прозвучит?

Но любовь оказалась сильнее всех невзгод. Там, на другом конце провода, жена заплакала: живой! А что инвалидность - не беда, вместе удастся справиться со всеми проблемами! Уже скоро состоялась долгожданная встреча, боец смог увидеть и своих детей. Все время реабилитации жена была рядом, помогала и поддерживала. Не подвели и боевые товарищи: помогли ветерану встать, научиться ходить на костылях. И уже через несколько месяцев герой смог сам выйти на сцену, чтобы получить орден Мужества.

Артем Соловьев.

А в это время специалисты фонда «Защитники Отечества» помогали исправить досадную ошибку. Еще в госпитале Артем подал документы на получение пенсии, но ее рассчитали неправильно. Специалисты ростовского филиала фонда помогли оформить направление на медико-социальную экспертизу. Сейчас все справки уже на руках у ветерана, и после полного перерасчета он сможет получать пенсию со всеми положенными надбавками. Пока же Артем работает, ведет активный образ жизни, и с супругой они уже ждут появления на свет малыша.

В дальнейшем специалисты фонда будут сопровождать бойца во всех вопросах. Как делают и для других вернувшихся с СВО ребят.

ПОМОГАТЬ В МИРНОЙ ЖИЗНИ

Среди сотрудников филиалов фонда «Защитники Отечества» - сами ветераны, в прошлом бойцы различных бригад и формирований. Сегодня они вновь защитники, многие сделали этот выбор потому, что даже в мирной жизни не готовы бросать своих. Вернувшись домой, кто-то столкнулся с неясностями при оформлении выплат, кто-то испытал сложности с назначением реабилитиации. Перед собой они ставят цель - сделать так, чтобы ветераны могли получить все положенные льготы и возможности без любых проволочек.

Такую роль примерил на себя Владислав Ефремов из Оренбурга. Добровольцем на СВО он отправился в марте 2022 года. Был штурмовиком при батальоне «Пятнашка», получил ранение под Авдеевкой. Затем служил в МВД, был военкором, но не выдержал - вступил в бригаду специального назначения «Троя». Участвовал в боях на Сватовском направлении в качестве оператора БПЛА. После прекращения работы «Трои» вступил в состав «Имперского легиона». В боях под Угледаром, выходя из-под минометного обстрела, подорвался на противопехотной мине и лишился правой ноги.

Владислав занялся общественной работой, чтобы поддержать своих сослуживцев.

Уже здесь, в мирной жизни, Владислав получил орден Мужества и решил, что обязан помогать своим, тем, кто также возвращается домой. Он занялся общественной работой, помогает фонду. Сейчас при его активном участии фонд подписал соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО, это поможет гораздо оперативнее выявлять проблемные точки и помогать ветеранам возвращаться к мирной жизни.

КСТАТИ

В чем Фонд может помочь ветеранам?

Содействие в трудоустройстве, в том числе переобучение;

бесплатная юрпомощь в получении социальной поддержки;

обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая протезы;

санаторно-курортное лечение;

уход за больным на дому;

переустройство дома под потребности человека, получившего серьезное ранение;

содействие в оформлении статуса ветерана боевых действий.