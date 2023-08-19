Нас объединяет любовь к России: Откровения студента, отправившегося добровольцем в зону СВО

Максим отправился добровольцем на фронт с другом, тоже студентом Вышки.

Некоторых сокурсников решение шокировало: ведь есть все возможности для того, чтобы спокойно продолжать сдавать экзамены и писать курсовые, третий курс бакалавриата, отсрочка положена по закону… Для ВШЭ такое желание - скорее исключение. Здесь достаточно большое число студентов с либеральными взглядами. Так уж сложилось. Поступок Максима показал новый тренд нашего общества - какие бы ни были взгляды, всех россиян объединяет любовь к стране и желание ее защищать.

Максим не сомневался ни минуты. Потом, отвечая на вопрос, почему решил стать добровольцем, просто цитировал стихотворение Ахматовой, каждое слово из которого отлично ложилось на его настроение:

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки.

Уже там, в Мариуполе, на одной из стен разрушенного здания, он увидел написанные слова из этого стиха. И тогда каждое слово зазвучало по-новому. Ведь это - реальная цель молодых парней, которые оказались готовы отложить свои дела и заботы, отодвинуть на будущее осуществление планов. И пошли делать тяжелую, но нужную работу, чтобы жители Донбасса и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могли говорить на родном языке, учить реальную историю, а не читать переписанные Западом книги. Чтобы могли жить и учиться, получать медицинскую помощь, не бояться снарядов с неба.

Родным людям о своем решении Максим сообщил уже после того, как подписал все документы.

После подготовки Максима отправили на СВО. Там он входил в состав эвакуационной группы. Вместе с товарищами он перевозил на передовую продукты, медикаменты и боеприпасы. А оттуда забирали раненых, трофеи. Во время одного из заданий команду обстреляли из минометов, Максима зацепило миной, контузило. Выжил чудом, вернулся в Москву, сейчас проходит восстановление. Но в первую очередь вспоминает сейчас даже не тот страшный день, когда его чудом спасло от смерти снаряжение, а дни своей работы. Старую бабушку, которая пропускает без очереди, потому что «вы защитники, наши защитники». Волонтеров, которые привозят продукты и полезные вещи, помогают связаться с родными.

- В этот момент понимал: все, что со мной происходило, было не зря, и ты просто не имеешь права подвести этих людей, которые искренне переживают за тебя и за свою страну. Если ты приезжаешь домой и там люди живут так, как будто нет никакой спецоперации, значит, ты хорошо делаешь свою работу, - говорит Максим.

Он думает, что после операции вернется на СВО. И говорит, что хочет обязательно выжить, чтобы жить по чести, по совести, чтобы жизнь прошла не зря.