В Енакиеве ремонтируют трамвайное депо

Сотрудник депо Дмитрий Денисенко рассказал, что в обновлении помогает Ленинградская область.

Трамвайное депо есть, а ремонта нет. Ситуация для Украины типичная. Так случилось, что такой важный транспортный узел в Енакиеве взялись приводить в порядок впервые с момента постройки - с 1970 года.

- Рабочие отремонтировали кровлю, теперь фасад, ворота, делают облицовку здания, проводят капитальный ремонт, - говорит сотрудник депо Дмитрий Денисенко. - Помогает в восстановлении Ленинградская область.

Специалисты применяют технологии и материалы, которые используются при строительстве крупных дата-центров телекоммуникационных компаний. Завершить ремонт здания планируют в декабре 2023 года. После этого возьмутся за обновление трамвайных линий и поврежденных рельсов.

Отметим, восстановление трамвайно-троллейбусного управления в Енакиеве в начале июля обсуждали министр транспорта республики Владимир Тужилин и председатель Комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

- Комплекс административно-бытовых зданий Енакиевского трамвайно-транспортного управления фактически получит новую жизнь, - заявил тогда Присяжнюк.

Также в рамках шефской помощи в город доставили десять новых современных трамваев из Санкт-Петербурга. Транспорт уже работает на линии.

Всего действует три маршрута: 101-й квартал - Красный Городок, 101-й квартал - Шахта «Красный Октябрь» и Центр - Улица Брайляна.

- Трамвайное сообщение для нашего города важно. Приятно наблюдать, как оно улучшается, как обновляются вагоны. Когда все это делается для людей, мы только благодарны, - говорит жительница Енакиева Анна Ашахмина.