Макеевский ЦУМ намерены восстановить

Макеевский центральный универсальный магазин, практически уничтоженный пожаром в 2008 году, может обрести новую жизнь. Сегодня в пятиэтажном здании работает только первый этаж. Там расположены торговые точки и известный в республике супермаркет. Однако в планах - полная модернизация ЦУМа.

- Есть уже проекты, есть интерес от инвесторов, - рассказывает глава администрации города Владислав Ключаров. - На самом деле здание находится в аварийном состоянии. Оно было одной визитных карточек города, но в в нем произошел пожар. Надеемся, что в ближайшее время здание обретет новый облик.

Восстановление центрального универсального универмага в Макеевке позволит открыть новые торговые точки, что немаловажно для большого города.

- У нас есть и другие торговые центры, но ЦУМ - это целая история. Я помню, как мы с родителями ходили по этому универмагу, как мне там покупали платье на выпускной. Большинство горожан давно ждут открытия центра, - признается жительница города Людмила Васильева. - Думаю, что и предприниматели с охотой захотят там взять торговые площади. Потому что здание находится в самом центре и люди туда обязательно потянутся.

Нынешнее здание Макеевского центрального универсального магазина в самом центре города по бульвару Горбачева было открыто в 1962 году и достроено в 1977 году. На территории были обустроены скверы с фонтанами. Тогда торговые площади занимали 260 арендаторов. Центр был популярным местом не только среди макеевчан, но и жителей других населенных пунктов. ЦУМ был своего рода визитной карточкой города. Потому как здесь можно было найти товары на любой вкус, качественные вещи для детей и взрослых.

В ноябре 2008 года сильный пожар практически полностью уничтожил здание ЦУМа. Спустя время была возобновлена работа лишь первого этажа. Остальная часть так и остается опустевшей и со временем ветшает. Обгоревшие фасады занавешены баннерами.