«У них очень большая вера в победу»: Стартовал ежегодный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

«Единение, дружба и надежда» - такой девиз у ежегодного фестиваля «Русское лето. ZaРоссию», организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты России. 12 августа он стартовал в Пскове и продлится до 8 сентября.

У НИХ БОЛЬШАЯ ВЕРА В ПОБЕДУ

Выступления богатырей с невероятным шоу «Сильнейшая нация мира», коллективная зарядка, творческие мастер-классы для детей и взрослых под открытым небом, документальные фильмы о героизме русских солдат в передвижном кинотеатре «Кино на службе Отечеству» - это и многое другое можно увидеть на площадках фестиваля. Конечно же, гвоздем программы являются выступления известных музыкантов и артистов.

- Я играл перед ребятами в военных частях, откуда отправляли военных на передовую, я играл перед ранеными, и меня удивил боевой дух даже при тяжелейших ранениях. Я, честно, шел с тяжелым сердцем, думал, что увижу депрессию, но нет, все в боевом духе, все шутят, улыбаются. Меня это поразило: на них смотришь - и жить хочется. У них очень большая вера в победу, - поделился после выступления лидер группы «Пилот» - хедлайнеров фестиваля в Пскове - Илья Кнабенгоф.

Лидер группы «Пилот» уверен, что у людей стало больше честного патриотизма.

Концерт коллектива прошел на ура - отличная, душевная атмосфера, слова поддержки в адрес российских военнослужащих и полное единение с публикой. Илья замечает - в последние несколько лет в людях растет искренний и честный патриотизм, и это нужно поддерживать.

ПОЖЕЛАТЬ СОЛДАТАМ УДАЧИ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

- Мы вас ждем и верим в вашу победу! Поскорее возвращайтесь живыми и здоровыми. Вас поддерживает вся страна. Спасибо, что защищаете нас! - такие слова можно услышать на площадках «Русского лета» в мобильных студиях, которые организовало ОНФ. Здесь все желающие записывают видеообращения бойцам и не стесняются эмоций - искренне их благодарят за защиту Отечества. Среди тех, кто обратился к бойцам, самые разные люди - и маленькие дети, и первые лица региона.

- Наша общая задача с теми ребятами, которые сейчас на передовой, - прийти к победе. А победа достигается не только силой оружия и мужеством бойцов, но и силой артистического мастерства, силой духа каждого россиянина. Поэтому основная тема фестиваля в том, что нас многое объединяет, но самое главное - это Россия, - поделился руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Псковской области Виктор Остренко.

Сами солдаты, кстати, тоже посетили праздник. Так, несколько песен исполнил срочник Вадим Сухоруков, десантник 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии, известной как рота псковских десантников.

Не менее ярко прошел 13 августа фестиваль в Анадыре и Красноярске, где гостей порадовали в том числе и Юлиана Караулова, Стас Костюшкин и Дмитрий Певцов. Они тоже пожелали военнослужащим РФ удачи и скорейшего возвращения домой.

«Русское лето. ZaРоссию» продолжает свой тур в Кемерове. Более 100 тысяч жителей из 22 городов России станут участниками летнего праздника. На концертных площадках по всей стране выступят Олег Газманов, Ольга Кормухина, Стас Пьеха, группы «Пилот» и «7 Б». Обязательными участниками праздника в каждом регионе станут местные коллективы. Организаторы приглашают все семьи зарядиться энергией своей страны!

Из пожеланий бойцам

Дорогие наши ребята!

От лица жен, матерей и подруг мы хотим поддержать вас, хотим пустить в ваши сердца Веру, Надежду и Любовь. В любом случае вы победите и выполните все задачи. Мы с вами мысленно, мы молимся за вас. Душой мы с вами. Вы делаете правое дело. Хочется вам пожелать стойкости и мужества! Знаем, что вы вернетесь в свои семьи. Мы с вами!!!

Спасибо, что защитили нашу Родину! Хочу, чтобы вы все были здоровы!

Поэт Игорь Караулов.

Поэт Игорь Караулов вышел на сцену со стихами:

Моя страна уходит на войну.

Вернее, на войну бежит из плена.

Моя страна не хочет жить в плену,

где вместо хлеба пресная подмена.

Моя страна идёт на смертный бой,

и светлый ангел ей за командира.

Моя страна не всё берёт с собой,

а только то, что ей необходимо.