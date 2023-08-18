Шесть мирных жителей погибли и восемь ранены: Последствия обстрелов и детонации неразорвавшегося снаряда ВСУ в ДНР 18 августа 2023 года

Украинские боевики ведут огонь по жилым массивам. Фото: Архив «КП»

Вечером 18 августа в Донецке в районе Крытого рынка при подрыве на боеприпасе погибли трое строителей. Еще три человека получили ранения, сообщило агентство ТАСС с ссылкой на экстренные службы ДНР.

ВЗРЫВЧАТКУ МОГЛИ СБРОСИТЬ С БЕСПИЛОТНИКА

- Трое строителей погибли, еще трое ранены при детонации неизвестного боеприпаса вблизи школы №5, расположенной в районе Крытого рынка в центре Донецка, - заявили источники.

По одной из предварительных версий, причиной трагедии стал сброс взрывчатки с украинского беспилотника.

Фиксация последствий детонации боеприпаса ВСУ на улице Тренева, 3 «в» в Донецке. Фото: СЦКК ДНР

ПОГИБЛИ ТРОЕ КОММУНАЛЬЩИКОВ, ЕЩЕ ОДИН – РАНЕН

Ранее в Киевском районе Донецка в результате подрыва на снаряде ВСУ погибли трое работников коммунальной службы, еще один - ранен.

- В результате подрыва на неразорвавшемся кассетном суббоеприпасе на улице Тренева, 3 «в» в Киевском районе Донецка погибли трое сотрудников коммунального предприятия - мужчины 1998, 1996 и 1998 годов рождения, еще один сотрудник: мужчина 1971 года рождения – ранен, - сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

18 августа в ДНР ранены еще четыре мирных жителя. Они пострадали в основном от разрывав снарядов и ракет калибра НАТО.

Фиксация последствий детонации боеприпаса ВСУ на улице Тренева, 3 «в» в Донецке. Фото: СЦКК ДНР

- Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Усольской, 91 ранен мужчина 1952 года рождения. Никольское: по улице Степной, 20 пострадал мужчина 1957 года рождения. Донецк (Киевский район): по улице Руданского ранен мужчина 1983 года рождения. Васильевка: по улице Зеленой, 9 ранен мужчина 1970 года рождения, - говорится в сводке СЦКК ДНР.

ПОВРЕЖДЕНЫ ЖИЛЫЕ ДОМА

Эксперты СЦКК зафиксировали следующие разрушения.

Фиксация последствий детонации боеприпаса ВСУ на улице Тренева, 3 «в» в Донецке. Фото: СЦКК ДНР

- Донецк (Киевский район): улица Руданского, 17 (частный жилой дом, зафиксировано возгорание газопровода); улица Рудзутака, 38, 40, 55, 57 (частные жилые дома). Горловка (Никитовский район): улица Введенского, 40 (частный жилой дом); инфраструктура Мичуринской исправительной колонии; улица Карбышева, 3 (частный жилой дом); улица Фотиевой, 80 (частный жилой дом). улица Смоленская, 12 (частный жилой дом). Новоандреевка: ул. Гагарина, 1 (частный жилой дом), - констатируется в сводке.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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