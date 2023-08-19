Образец самоотверженности

- Поздравляю вас с присвоением 71-му мотострелковому полку почетного наименования «гвардейский». Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, - говорится в обращении президента.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, рассказывая о боях на Запорожском направлении, говорил, что наиболее ожесточенные бои идут в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. В военных сводках сообщалось, что 27 июля 2023 года 71-й полк дивизии вместе с 810-й бригадой морской пехоты отразили массированную атаку 10-го армейского корпуса противника, уничтожив 22 танка и 10 БМП ВСУ в районе населенного пункта Работино.

Этот населенный пункт командование ВСУ считает ключевой целью в своем провальном «контрнаступе». Зеленский не случайно бросает на этот участок тысячи солдат в надежде проломить тщательно выстроенную в несколько эшелонов оборону. Цель ВСУ для всех очевидна: прорваться к Азовскому морю и разорвать сухопутный коридор в Крым, по которому идет снабжение войск и гуманитарная помощь.

Но все атаки ВСУ, которые сами украинские военнослужащие прозвали «мясными штурмами», разбиваются о железную волю наших воинов. В атаках ежедневно гибнут сотни наемников киевского режима, еще больше становятся инвалидами. Зеленский уничтожает уже не бойцов теробороны, а регулярные подразделения ВСУ, что тренировались на базах НАТО.

Передний край обороны у Работно, который состоит из инженерных заграждений и минных полей, уже превратился в кладбище иностранной техники. На нем нашли свой покой десятки немецких танков «Леопард», американских БМП «Брэдли», другая экзотическая военная техника. Трофеи воинов 71-го полка скоро можно будет увидеть в парке «Патриот».

СПРАВКА «КП»

71-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа - тактическое формирование в составе Сухопутных войск России, которое было создано в 1940 году как 468-й стрелковый полк 111-й стрелковой дивизии 1-го формирования. Расформирован в январе 1992 года. Воссоздан в 2000 году в поселке Ханкала, рядом с Грозным. Бойцы полка вместе с воинами из Чеченской Республики добили в горах международных террористов. В 2008 году полк принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру. С 2022 года соединение участвует в специальной военной операции на Украине, где отличилось при денацификации и демилитаризации Мариуполя.