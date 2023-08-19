Единым фронтом к общей победе! Герои СВО получили награды

Министр обороны РФ вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации.

Во время награждения бойцов на Краснолиманском направлении министр обороны Сергей Шойгу поинтересовался, появились ли в зоне ответственности группировки танки немецкого производства Leopard, на что командующий группировкой ответил, что танки Leopard еще так и не дошли до линии боевого соприкосновения.

- Нет еще, не везет нам (на других направлениях за подбитый Leopard бойцы получают премию в миллион рублей. - Ред.), товарищ министр обороны, - пошутил командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев. - Наши ребята их там крепко бьют, так что, может, до вас и не доедут еще.

- Молодцы! Еще раз благодарю за службу. Удачи вам, ребята! - добавил глава военного ведомства и вручил военнослужащим государственные награды и наградное огнестрельное оружие.

Разведчик-сапер младший сержант с позывным «Броня».

Георгиевский крест из рук министра получил разведчик-сапер младший сержант с позывным «Броня», который взял на себя командование группой, когда в бою ранили командира, и выполнил поставленную задачу. Орден Мужества глава военного ведомства вручил заместителю командира штурмового отряда ЦВО капитану Вооруженных сил с позывным «Кварц», чья танковая рота поразила наибольшее число живой силы противника. Пистолет Ярыгина с дарственной надписью, двумя магазинами и 36 патронами к нему получил командир штурмового отряда с позывным «Кубань». Майор рассказал, что взял с подразделением три опорных пункта и девять военнопленных с трофейным оружием и секретными картами украинского «контрнаступления». Такие награждения проходят на передовой каждую неделю. На днях боевые награды нашли еще 20 военнослужащих Центрального военного округа, которые отражают атаки украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

Заместитель командира штурмового отряда ЦВО капитан Вооруженных сил с позывным «Кварц».

«Перед нашим подразделением были поставлены задачи по обороне рубежа и недопущению врага на наши позиции. С данной задачей мы справились, не допустили прорыв через наши позиции превосходящих сил противника. В ходе выполнения задач противнику был нанесен урон. ВСУ потеряли большое количество техники и личного состава. Задача была выполнена», - рассказал военнослужащий ЦВО с позывным «Лазарь».

Командир штурмового отряда с позывным «Кубань».

Среди награжденных Георгиевским крестом - боец штурмового отряда из Саратовской области Сергей Вайман. За пять месяцев нахождения в зоне СВО он неоднократно с успехом выполнял поставленные командованием задачи. В июне этого года был тяжело ранен в районе населенного пункта Макаровка. После прохождения лечения вернулся в военную часть, где продолжает службу.

Боец штурмового отряда из Саратовской области Сергей Вайман.

Награды также находят отличившихся бойцов в госпиталях, где они проходят лечение и переподготовку к новым должностным обязанностям. Так, недавно замначальника Главного управления кадров Минобороны России, начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников вручил 29 участникам СВО государственные награды, жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, удостоверения ветерана боевых действий и воинские звания в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала Военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве.

Все участники образовательной программы Минобороны России сегодня обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Воины с опытом службы в СВО будут работать в военных комиссариатах, на предприятиях, преподавать военные дисциплины в вузах и кадетских училищах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Замминистра обороны России Тимур Иванов вручил в Мариуполе госнаграды 30 военным строителям, которые сегодня делают все, чтобы вдохнуть мирную жизнь в города Донбасса.

Они ведут восстановление разрушенной инфраструктуры, водоснабжения, строительство жилья, объектов образования и медицины.

В этом году в Мариуполе будет сдана современная общеобразовательная школа на 1100 мест и завершен первый этап строительства современного комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). А уже в следующем военные строители собираются открыть на берегу Азовского моря к началу учебного года филиал Нахимовского военно-морского училища.