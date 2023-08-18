В учебном центре шахты «Комсомолец Донбасса» будут готовить специалистов не только для этого предприятия

В учебном центре профессиональной квалификации шахты «Комсомолец Донбасса» уже в ближайшие дни начнутся занятия. Фото: МинУЭ ДНР

Учебный центр профессиональной квалификации шахты «Комсомолец Донбасса» в ближайшие дни начнет деятельность по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. В Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, какие специальности можно получить после обучения.

- Нехватка профессиональных кадров в угольной промышленности сегодня ощущается достаточно остро. Шахта «Комсомолец Донбасса» старается решить эту проблему, обучая своих будущих сотрудников собственными силами. До недавнего времени учебный пункт предприятия осуществлял только функции по проведению вводных инструктажей при приеме на работу и по специальному обучению по вопросам охраны труда, - рассказали в Минугля.

В учебном центре профессиональной квалификации шахты «Комсомолец Донбасса» уже в ближайшие дни начнутся занятия. Фото: МинУЭ ДНР

В ведомстве отметили, что в июле 2023 года, благодаря поддержке врио Главы ДНР Дениса Пушилина, предприятию была предоставлена лицензия, которая дает право осуществлять образовательную деятельность по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию.

Начальник учебного центра Елена Шикида рассказала, каким профессиям можно будет у них обучиться. Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»

Начальник учебного центра Елена Шикида рассказала, что в центре можно обучиться основным профессиям подземных работ. Это такие специальности, как горнорабочий подземный, проходчик, горнорабочий очистного забоя, электрослесарь подземный, горнорабочий по ремонту горных выработок, машинист горных выемочных машин, машинист буровой установки, стволовой подземный, горнорабочий на маркшейдерских работах,

Кроме этого, обучат вспомогательным профессиям подземных работ - раздатчика взрывчатых материалов, взрывника, машиниста электровоза шахтного.

Также готовят специалистов шахтной поверхности - - горнорабочих поверхности, весовщиков, ламповщиков, доставщиков крепежных материалов в шахт, машинистов (кочегаров) котельной, электрослесарей по обслуживанию и ремонту оборудования и других.

В учебном центре профессиональной квалификации шахты «Комсомолец Донбасса» уже в ближайшие дни начнутся занятия. Фото: МинУЭ ДНР

Обучают и профессиям обогатительной установки - машиниста установок обогащения и брикетирования, машиниста конвейера, машиниста насосных установок, машиниста питателя.

Напомним, что ранее врио директора шахты «Комсомолец Донбасса» Сергей Чайка сообщил, что учебный процесс собираются запустить перед Днем шахтера. А в дальнейшем планируется расширить спектр образовательных услуг не только для работников, но и для всех желающих получить горные профессии.

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