В ДНР рассказали, что предусматривает план по развитию инклюзивного образования, детского отдыха и оздоровления

У каждого ребенка есть право на образование, независимо от особенностей его развития или физических возможностей. Фото: Правительство ДНР

Правительство ДНР утвердило межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, а также детского отдыха и оздоровления до 2030 года. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- У каждого ребенка есть право на образование. Независимо от особенностей его развития или физических возможностей. На очередном заседании Правительства утвердили с коллегами Межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, а также детского отдыха и оздоровления, - написал в своем телеграм-канале Солнцев.

Он отметил, что образование особых детей предусматривает создание для них психологически комфортной коррекционно-развивающей и «безбарьерной» среды. Это и разработка учебно-методического и дидактического обеспечения, и развитие инфраструктуры образовательных учреждений, информационного пространства, и, конечно, социальная адаптация учащихся.

Премьер-министр добавил, что все эти направления были учтены в плане, который был утвержден на заседании Правительства. Все мероприятия планируют реализовать до 2030 года, координатором выступит Министерство образования и науки Республики.

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