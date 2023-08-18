Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 18 августа 2023: Противник несет потери в живой силе и технике

Российские военные продвинулись на донецком направлении и отразили четыре атаки ВСУ. Фото: Архив «КП»

ОБСТАНОВКА В ЗОНЕ СВО НА ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ 18 АВГУСТА 2023

Украинские боевики несут потери в живой силе и технике на всех направлениях. В Минобороны РФ сообщили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ в районах Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки Донецкой Народной Республики.

- Кроме того, штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю, - говорится в сообщении Минобороны России.

Также сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Кузьмино.

По данным Министерства обороны, потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 310-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20.

«ПРОТИВНИКУ НАНЕСЕНО КОМПЛЕКСНОЕ ОГНЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ»

- На Южно-Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах Старомайорского и Ровнополя Донецкой Народной Республики, - говорится в сводке.

В районе Ласточкино поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Под Серебрянкой поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов. Средствами ПВО перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожен ряд украинских беспилотников в районе Соледара, Николаевки, Зари и Орлинского.

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