Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

27 июля в Солнечногорске Московской области открылся Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодежь.События. В пятый раз он проходит на территории Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

17 августа на форуме для участников пятой смены «Служить» (она будет проходить до 20 августа) состоялась дискуссия с участием врио Главы ДНР Дениса Пушилина и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ – ПОМОЩЬ ДОНБАССА ДРУГИМ РЕГИОНАМ

С молодыми политиками, управленцами, представителями органов власти и правоохранительных структур они обсудили вопросы развития возглавляемых ими регионов, отметили потенциал роста. В частности, на Донбассе сегодня работает более 30 тысяч строителей со всей России, которые восстанавливают социальную и транспортную инфраструктуру.

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

- На Донбассе сегодня идет одна из самых масштабных строек в стране. Причем, военные действия продолжаются, но строительство не останавливается. Это может себе позволить только сильная страна. ДНР – это не новый регион, а восстановление исторической справедливости. Именно так нужно к этому относится, – говорит Денис Пушилин.

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

По его словам, промышленный потенциал у Донбасса огромный. Наблюдается большой поток молодых людей в регион. Основной ресурс был сформирован еще при советском союзе, когда он был промышленным центром. В ближайшей перспективе – «вернуться в естественное состояние, когда Донбасс помогал другим регионам».

Кроме того, сосредоточено внимание на развитие азовской акватории. Вокруг Азовского моря, которое теперь стало внутренним морем России, планируется строить детские лагеря и санатории.

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

«ПРОЖИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ ВПУСТУЮ С ВОЗРАСТОМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ОЧЕНЬ ГРУСТНО»

- Сейчас время возможностей и нужно их реализовывать. Произошла переоценка ценностей. То, что было важным, оказалось пустышкой. Были важны бренды, а стали важны такие простые моменты, как проснуться и позвонить близким. Хочется оставить что-то ценное после себя, - сказал врио Главы ДНР.

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Денис Пушилин успех в достижении результатов видит в командной работе и следовании основным принципам службы – «принципиальной необходимости освещать то, что ты делаешь, и служить так, чтобы оставить после себя положительный след»:

- Будьте готовы, что будет очень трудно. Но прожить всю жизнь впустую с возрастом оказывается очень грустно. У вас еще есть шанс оставить после себя серьезный след. Создайте мечту, поставьте цель и делайте первые шаги.

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

ЗАЩИТНИКИ ВЕРНУТСЯ С ЗАВЫШЕННЫМ ЧУВСТВОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Отвечая на вопросы участников о неминуемых вызовах перед нашей страной после окончания СВО, спикеры отметили, что «чиновникам не получится работать, как раньше, так как защитники нашей страны вернуться к себе в регионы с завышенным чувством справедливости».

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Справка «Комсомолки»

Росмолодежь.События – специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы Росмолодежь.События), так и единовременные масштабные события (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности «Большая перемена» и другие).

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого.

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