«Возродим Донбасс»: Стартовал сбор идей и предложений по улучшению жизни в ДНР

Появилась возможность оставить свои предложения по ремонту дорог и игровых площадок, восстановлению школ и больниц, а также предложить помощь тем, кто в ней нуждается Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Врио Главы ДНР Денис Пушилин пригласил каждого жителя Республики принять участие в возрождении Донбасса.

ПРЕДЛОЖИТЬ ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ

- Появилась возможность оставить свои предложения по ремонту дорог и игровых площадок, восстановлению школ и больниц, а также предложить помощь тем, кто в ней нуждается: при участии партии «Единая Россия» создана онлайн-платформа возродимдонбасс.рф Мы ждем ваших инициатив и готовы прислушаться к каждому! – рассказал в своем телеграм-канале руководитель региона.

«ПРИВЛЕКАЙТЕ К ГОЛОСОВАНИЮ СВОИХ РОДНЫХ, СОСЕДЕЙ, ЗНАКОМЫХ»

В первую очередь будут рассматриваться предложения, которые набрали от 50 голосов.

- Поэтому участвуйте активнее: привлекайте к голосованию своих родных, соседей, знакомых. От этого зависит реализация инициативы каждого из вас, жителей Донбасса, от этого зависит преображение Харцызска, Тореза, Новоазовска, Ясиноватой, Мариуполя, Волновахи, районов Макеевки, Горловки и Донецка. И всех-всех наших улиц, площадей, объектов культуры, школ, детских площадок и больниц! – отметил Денис Пушилин.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Жители смогут в режиме онлайн наблюдать за всем процессом: от подачи инициативы до принятия решения о ее реализации в рамках Народной программы «Единой России». Выслать предложение можно и через «Госуслуги».

На интерактивной карте портала возродимдонбасс.рф уже сейчас можно видеть, какие проекты реализуют регионы-шефы, сколько восстановлено и построено дорог, домов, школ и больниц.

- Уверен, что скоро на ней появятся и те объекты, которые получат вторую жизнь благодаря вам, - добавил руководитель региона.

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