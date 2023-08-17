В Донецке ищут таинственно исчезнувшую 14-летнюю девушку

Алина Миронова. Фото: МВД ДНР

В Донецке ищут таинственно исчезнувшую 14-летнюю Алину Миронову, которая 15 августа этого года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

- Приметы разыскиваемой Мироновой Алины Сергеевны 2009 года рождения: рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Была одета в топ и шорты розового цвета, черные шлепанцы. При себе имеет мобильный телефон, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Донецкой Народной Республике.

Алина Миронова. Фото: МВД ДНР

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, обращайтесь в отдел полиции по обслуживанию Ленинского района Донецка по телефонам: +7 (949) 337-21-26, +7 (949) 352-00-78 или 102.

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