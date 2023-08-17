В крупнейшей больнице Мариуполя устанавливают современную систему вентиляции с обеззараживанием воздуха

Строители заменили кровлю и окна, усилили все несущие конструкции, спроектировали новые планировочные решения. Фото: ЕЗСС

В здании стационара больницы интенсивного лечения (БИЛ) в Мариуполе специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации приступили к устройству новой системы вентиляции с обеззараживанием воздуха.

- Общая площадь восстанавливаемого здания стационара составляет почти 22 тыс. кв. метров. Проходить лечение в нем могут более 570 пациентов, работать – около 1000 врачей, что делает БИЛ крупнейшим многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением Мариуполя. Специалисты уже восстановили все конструктивные повреждения здания стационара, закрыли тепловой контур, ведут внутренние и внешние отделочные работы, приступили к монтажу новых инженерных систем. В том числе – начались работы по устройству новой современной системы вентиляции с обеззараживанием воздуха, – сообщили «КП» в пресс-службе «Единого заказчика».

Строители заменили кровлю и окна, усилили все несущие конструкции, спроектировали новые планировочные решения. Фото: ЕЗСС

В ближайшее время в восьмиэтажном здании стационара больницы специалисты установят и новое лифтовое оборудование, столь необходимое для пациентов и врачей. В рамках работ по комплексному восстановлению и модернизации корпусов больницы, строителями были заменены кровля и окна, восстановлены и усилены все несущие конструкции, спроектированы новые планировочные решения. Капитальный ремонт стационара не проводился с 1980 года, когда здание было построено.

Строители заменили кровлю и окна, усилили все несущие конструкции, спроектировали новые планировочные решения. Фото: ЕЗСС

Также на территории больницы интенсивного лечения строителями восстанавливаются здания поликлиники и станция переливания крови, которые непрерывно принимают пациентов. В восстановлении корпусов БИЛ задействовано свыше 370 строителей и 12 единиц техники.

- Все работы по восстановлению корпусов больницы ведутся «Единым заказчиком» в координации с Министерством строительства и Министерством здравоохранения РФ по поручению Президента России Владимира Путина, - отметили в компании.

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