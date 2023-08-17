Украинский военный, который с помощью беспилотника корректировал огонь из минометов по мирным жителям ДНР, осужден в Донецке на 12 лет

Егора Куранова приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фото: Предоставлено Прокуратурой ДНР

Верховный Суд ДНР приговорил к 12 годам лишения свободы оператора станции помех отдельной роты радиоэлектронной борьбы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ 24-летний Егора Куранова, который с помощью беспилотника корректировал огонь из минометов по мирным жителям. Об этом сегодня «КП» сообщили в пресс-службе Прокуратуры ДНР.

В суде установлено, что Куранов в период с 30 ноября 2018 года по 20 июня 2022 года выполнял преступные приказы командования 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ. Управляя беспилотным летательным аппаратом, он корректировал стрельбу минометных расчетов, производивших обстрел жилых домов и иных объектов и сооружений гражданской инфраструктуры с находящимся в них мирным населением, расположенных в селе Коминтерново Новоазовского района и поселке Александровка Петровского района Донецка.

В результате обстрелов в Коминтерново был полностью разрушен жилой дом № 51 по улице Кирова, также частично разрушено здание торгового комплекса по улице Ахматовой, 25, в поселке Александровка был ранен мужчина.

Также Куранов в апреле 2022 года, находясь на боевом дежурстве на втором этаже пятиэтажного здания машиностроительного завода «Азовмаш», ранил мирного жителя, идущего по улице.

Егор Куранов признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил украинского военного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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