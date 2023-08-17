В ДНР капитально отремонтирован 60-километровый участок автотрассы, которая ведет в Крым

Дорога на Крым стала еще более комфортной для проезда автомобилей. Фото: Правительство РФ

Дорожные строители на юге Донецкой Народной Республики в рекордные сроки – всего за три месяца - капитально отремонтировали 60-километровый участок автотрассы, которая является частью сухопутного маршрута в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

- Всего за 3 месяца дорожники уложили более 500 тыс. кв. метров асфальтобетона, установили около 4 тыс. пог. метров барьерного ограждения и более 10 тыс. пог. метров бортового камня, – рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что кроме приведения дорожного покрытия в нормативное состояние специалисты обустроили 19 остановочных павильонов и более 2 тыс. кв. метров тротуаров, которыми смогут пользоваться жители прилегающих к дороге населенных пунктов.

Сейчас на сухопутном маршруте в Крым продолжаются ремонтные работы на участках, которые проходят по территориям Херсонской и Запорожской областей. Работы ведут специалисты ГК «Автодор» с соблюдением всех нормативов и требований к качеству и безопасности.

Дорога на Крым стала еще более комфортной для проезда автомобилей. Фото: Правительство РФ

Тем временем, строители из Московской области приступили к устройству подхода к строящемуся мосту через Кальмиус, который соединяет поселки Сартана и Талаковка. Путепровод находится на автодороге Тельманово-Мариуполь. Мостовое сооружение готово уже на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

Строители выполнили устройство подхода к искусственному сооружению со стороны переулка Звездный в Талаковке и приступили к устройству подхода со стороны улицы Челюскинцев в Сартане.

Общая протяженность объекта с подходами составит 390 метров. Завершить работы планируются в 3-м квартале 2023 года. Новый мост обеспечит устойчивую транспортную связь поселков Сартана и Талаковка, которые сильно пострадали от украинских обстрелов и нуждаются в восстановлении, с Мариуполем и прилегающими населенными пунктами.

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