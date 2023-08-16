Один мирный житель погиб, еще двое ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР 16 августа 2023 года

Последствия обстрела поселка шахты им Абакумова в Донецке 16 августа 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

16 августа в Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель.

- В результате обстрела украинских боевиков в поселке шахты имени Абакумова погиб мужчина 1953 года рождения, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела поселка шахты им Абакумова в Донецке 16 августа 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела поселка шахты им Абакумова в Донецке 16 августа 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Кроме того, в Кировском районе Донецка на украинской противопехотной мине «Лепесток» подорвался мирный житель.

- В результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» по улице Делегатской получил ранение сотрудник ООО «Горняк-2015», - рассказал градоначальник.

Последствия обстрела поселка шахты им Абакумова в Донецке 16 августа 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Тем временем, на мину «Лепесток» в Ворошиловском районе Донецка наехал грузовой автомобиль. Ее обнаружили на улице Федора Зайцева. Ранее неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружили возле остановки «Донецк-Сити» в центре Донецка.

Еще один мирный житель ранен украинским обстрелом в Ясиноватой.

- В результате очередного обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой ранение получил мужчина 1975 года рождения, - сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Последствия обстрела поселка шахты им Абакумова в Донецке 16 августа 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСУ не прекратили обстрелов и вечером. По данным СЦКК ДНР, они снова нанесли удары по Донецку и Ясиноватскому району снарядами калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО) с кассетной боевой частью.

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