В Мариуполе восстанавливают больницу интенсивного лечения и станцию переливания крови

Министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов отметил качество восстановительных работ. Фото: Минстрой Республики

Во время рабочей поездки в Мариуполь министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Николай Циганов посетил сразу несколько объектов здравоохранения, работы на которых проводит компания ООО «РКС-НР» с привлечением подрядной организации АО «ГКС «ЕКС». Восстановительные работы проводятся при координации Минстроя России и по поручению Единого заказчика в сфере строительства.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РФ

На месте Николай Циганов в присутствии генерального директора «РКС-НР» Ильдара Шарипова пообщался с подрядчиками, осмотрел фронт работ и уточнил сроки восстановления объектов.

- Все объекты действительно очень важны. Работа, которая здесь сейчас ведется, отвечает всем самым современным требованиям Российской Федерации, - отметил глава ведомства.

Станция переливания крови обеспечивает кровью и ее компонентами все медицинские учреждения Мариуполя. Она возобновила свою работу сразу после окончания активной фазы боевых действий, в апреле 2022 года. А уже летом того же года там стартовал капитальный ремонт, при этом медицинское учреждение продолжает работать.

- Специалисты и подрядчики уже завершили реконструкцию поврежденного конструктива, стен и крыши. Также в станции переливания крови поменяли двери и оконные блоки. На сегодня в кабинетах учреждения продолжаются отделочные работы внутренних помещений, - сообщили в Минстрое ДНР.

БОЛЬНИЦА БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В соседнем здании расположена больница интенсивного лечения – единственное медучреждение, которое продолжало оказывать в полном объеме помощь во время активной фазы боевых действий.

После ремонта больница будет оказывать весь перечень медицинских услуг, будет оборудована новая централизованная лаборатория. После реконструкции предусмотрены двухместные палаты с отдельными душевыми и туалетными комнатами, с возможностью вызова медсестры.

- На сегодня ведутся демонтажные работы, выполняется проектирование, начаты работы по прокладке инженерных сетей и черновой отделке, - говорится в сообщении Минстроя.

Специалисты завершают капремонт здания поликлиники больницы интенсивного лечения. На третьем и четвертом этаже работы уже полностью выполнены. В 10-дневный срок строители планируют завершить реконструкцию второго этажа здания, первый этаж будет восстановлен до 1 сентября.

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