Вышел из подвала, чтобы позвонить маме: Расстрелявшего мирного жителя Мариуполя солдата ВСУ приговорили к 21 году строгого режима

Виталий Миненко расстрелял жителя Мариуполя, который позвонил по телефону своей матери в Донецк. Фото: Скриншот видео СКР

Верховный Суд ДНР приговорил украинского военнослужащего Виталия Миненко к 21 году лишения свободы за расстрел соотечественника в Мариуполе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Следствием и судом установлено, что 22 февраля 2022 года Миненко был мобилизован для прохождения военной службы в ВСУ. С 26 февраля прошлого года войсковая часть А-7037, в составе которой он служил, дислоцировалась на территории Мариуполя. Подразделению Миненко была поставлена задача занять позицию в доме на Морском бульваре, расположенном напротив школы, и осуществлять наблюдение за территорией, прилегающей к заводу «Азовсталь».

30 марта Миненко остановил молодого человека, 2001 года рождения, который был без оружия и в гражданской одежде. В ходе досмотра у него обнаружили мобильный телефон, с которого совершались звонки в Россию. Миненко отконвоировал задержанного к военнослужащему с позывным «Оникс», назначенному старшим на этой позиции. В дальнейшем он получил приказ ликвидировать задержанного. Обвиняемый расстрелял его из автомата.

Согласно показаниям свидетеля, в подвале школы прятались местные жители, включая погибшего. Молодой человек поднялся на поверхность, чтобы позвонить матери, которая осталась в Донецке, но сделать этого не успел.

Доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, признаны Верховным Судом ДНР достаточными. Виталий Миненко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов).

Приговором суда Миненко назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима.

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