Большинство школьников ДНР с первого сентября пойдут на занятия в школы. Фото: МОН ДНР

Родителям школьников в ДНР предоставлено право выбора, в каком режиме будет учиться их ребенок – очно или дистанционно. Особенности нового учебного года в ДНР обсудили на совещании с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и врио Главы ДНР Дениса Пушилина.

ШКОЛЫ ГОТОВЯТ К ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что 25 августа запланирована сдача и приемка школ Республики к началу учебного года.

- Есть отдельные графики по поставке оборудования, мебели. У нас только по регионам-шефам более 60 тысяч единиц школьной мебели планируется к поставке, 12 тысяч единиц учебного оборудования, более 30 тысяч единиц спортивного оборудования и инвентаря, - рассказал Бугаев.

Также ведется работа по оборудованию пищеблоков и оснащению компьютерной техникой, которые поставляют регионы-шефы. Ведутся ремонтные работы на 311 объектах сферы образования. К первому сентября планируется их завершение на 219 объектов. Из них уже 86 завершены.

В ОЧНЫЙ ФОРМАТ ПЕРЕЙДУТ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ШКОЛ

- В этом году с учетом мнений родителей, которые собирали до 25 мая, мы выводим большее количество школ в очный режим работы – практически в двукратном размере увеличиваем, – сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

Она уточнила, что планируется перевести в очный формат практически все образовательные организации всех городов и районов за исключением Горловки и Ясиноватой. Также прорабатывается с родителями вопрос вывоза старшеклассников в тыловые города и районы для очного обучения.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

На сайте Министерства образования и науки ДНР опубликована форма заявления родителей (законных представителей) школьников о выборе формата обучения с 1 сентября 2023 года.

В заявлении родитель должен сообщить, что берет на себя ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка по пути в образовательную организацию и обратно. Также ознакомлен и согласен с имеющимися условиями обучения и безопасности пребывания в школе.

- Обращаем ваше внимание, что общеобразовательной организацией может быть предложена только данная форма заявления, - подчеркнули в Минобрнауки.

ВСЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ ПОЛУЧАТ РЮКЗАКИ С КАНЦЕЛЯРИЕЙ

Ольга Колударова проинформировала, что сеть образовательных организаций в регионе включает 588 общеобразовательных школ, 571 дошкольную организацию, 90 профессиональных образовательных организаций и 73 организации дополнительного образования.

Ожидается, что число учеников в школах в новом учебном году составит более 151 600 человек. Из них 12,5 тысячи первоклассников. К первому сентября все первоклассники получат школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

Денис Пушилин, Сергей Кириенко и Евгений Солнцев (слева направо) посетили несколько школ Республики, в том числе «Невскую» в Мариуполе. Фото: АГ ДНР

ДОПУСКАЕТСЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ УЧЕБА

Денис Пушилин констатировал, что в отношении дистанционного и очного образования у родителей разные мнения.

- Здесь важно: у родителей будет выбор, – подчеркнул он. – Если родители переживают, у них есть возможность, чтобы дети учились дистанционно.

Сергей Кириенко добавил о необходимости донести родителям информацию о том, что этот выбор – есть.

- Если школа заочная (работает в дистанционном режиме), а родитель хочет, чтобы было очное обучение, он может перевести ребенка в очную школу. И наоборот, – подчеркнул он.

Кроме того, по словам первого замруководителя Администрации Президента, важно предоставить возможность посещать детям школу в комбинированном формате.

Сергей Кириенко также сообщил, что в Республику дополнительно поступит литература, включенная в образовательную программу, чтобы экстренно обеспечить книгами школьные библиотеки.

- Президент принял решение: миллиард рублей выделил из резервного фонда на художественную литературу, которая попадает в новые учебники. Соответственно, они сейчас начнут приходить, – сказал он.

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