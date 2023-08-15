Во втором корпусе центральной районной больницы строители закрыли тепловой контур. Фото: «ЕЗСС»

В Волновахе во втором корпусе центральной районной больницы строители закрыли тепловой контур. Также завершается монтаж внутренних инженерных систем и ведутся работы по отделке помещений.

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации продолжают работы по восстановлению и капитальному ремонту Центральной районной больницы в Волновахе, сильно пострадавшей в ходе военных действий в 2022 году.

- Общая площадь восстанавливаемого второго корпуса превышает 4000 кв. метров. Специалисты уже закрыли тепловой контур здания – установили новые окна, двери, кровлю, усилили фундамент и стены. Завершается монтаж внутренних инженерных систем и ведутся работы по отделке помещений, – сообщили «КП» в пресс-службе компании.

Во втором корпусе центральной районной больницы строители закрыли тепловой контур. Фото: «ЕЗСС»

Также масштабные ремонтно-восстановительные работы ведутся еще в двух корпусах ЦРБ – лечебном и неврологическом. В них строители восстанавливают конструктивные повреждения зданий, занимаются устройством новых стен и перегородок, монтажом кровли и окон.

- В ремонтно-восстановительных работах задействовано более 150 специалистов и 5 единиц техники. Завершить все работы и открыть восстанавливаемые корпуса Волновахской центральной районной больницы планируется до конца года, – заключили в пресс-службе «Единого заказчика».

Напомним, в апреле 2023 года «Единый заказчик в сфере строительства» завершил восстановление первого трехэтажного корпуса больницы. Специалисты провели комплексную замену всех инженерных систем, включая водоснабжение, отопление и вентиляцию с обеззараживанием воздуха. Также были установлены новые кровельные и оконные конструкции, проведена отделка помещений и установлен новый фасад. В полностью отремонтированное здание были перемещены дневной стационар, отделения оториноларингологии, офтальмологии, физиотерапии и гинекологии.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Забыли о талончиках и очередях в регистратуру»: В ДНР начал работу первый медицинский колл-центр

В Мариуполе в тестовом режиме запустили медицинский колл-центр (подробнее)