В ДНР рассказали, что жители на сентябрьских выборах смогут проголосовать не только по российскому паспорту

Основной этап голосования пройдет с 8 по 10 сентября. Фото: АГ ДНР

На сентябрьских выборах жители ДНР смогут проголосовать не только по российскому паспорту. Избирательная комиссия предоставила список документов, по которым можно проголосовать в случае, если у гражданина нет российского паспорта, или в нем отсутствует отметка о регистрации.

Проголосовать можно будет по предоставлению паспорта ДНР, паспорта Украины с отметкой о регистрации на территории Республики до 30 сентября 2022 года, адресной справки от Миграционной службы МВД региона, военного билета и удостоверения личности офицера ДНР.

Также возможно предоставить иной документ от уполномоченного органа. Таковым по российскому законодательству может быть временное удостоверение взамен военного билета, временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления российского паспорта, служебный паспорт, а также справка установленной формы, выдаваемая гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей.

Напомним, что жители будут выбирать депутатов Народного Совета и представительных органов власти муниципалитетов. Основной этап голосования пройдет с 8 по 10 сентября. А с 31 августа по 7 сентября будет досрочное голосование в пяти городах - Донецке, Горловке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой.

Всего в регионе образовано 36 территориальных и 615 участковых избирательных комиссий. Все пять политических партий, имеющих в ДНР региональные организации, выдвинули свои списки кандидатов. Это «Единая Россия», «Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Коммунистическая партия Российской Федерации» и «Новые люди».

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