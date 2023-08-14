ВСУ обстреляли поселок Юрьевка в ДНР дальнобойными ракетами, ранен 6-летний ребенок

Украинские военные применяют запрещенные методы ведения боя
Фото: Иван ЖИЛЯК
14 августа вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли курортный поселок Юрьевка Донецкой Народной Республики, что на побережье Азовского моря дальнобойными ракетами. А результате ракетного удара пострадал шестилетний ребенок, мальчик получил легкие телесные повреждения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.
- Ранения различной степени тяжести получили еще пять человек — в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Под огонь со стороны ВФУ попали пять жилых домов, линия электропередач и трансформаторная подстанция в Донецке и Горловке, - рассказал руководитель региона.
По данным Пушилина, зафиксировано 33 обстрела, выпущено 96 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров (стандарт НАТО), в том числе кассетного типа, дальнобойных ракет.
Военные эксперты СЦКК ДНР задокументировали следующие разрушения.
Донецк
Петровский район: улица Урбанского, 9 (прямое попадание в частный жилой дом);
улица Урбанского, 11 (прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием);
улица Стаханова, 4 (прямое попадание в многоквартирный жилой дом).
Обесточены 73 трансформаторные подстанции, без энергоснабжения 7200 абонентов Кировского и Петровского районов.
Куйбышевский район:
улица Руставели, 27 (частный жилой дом, также повреждена ЛЭП).
Старомихайловка
Улица Гагарина, 7/2 (частный жилой дом).
Горловка
Никитовский район:
частично обесточен поселок Гольмовский.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
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