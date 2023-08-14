«Забыли о талончиках и очередях в регистратуру»: В ДНР начал работу первый медицинский колл-центр

Медицинские колл-центры появятся и в других городах Республики
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донецкой Народной Республике начал работу первый медицинский колл-центр. С помощью него можно записаться на прием к врачу, связаться со справочной, задать вопрос специалисту на линии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
Сейчас система в тестовом режиме работает в Мариуполе. Позже медицинские колл-центры, отмечают в Минздраве, появятся и в других городах Республики.
- Медицинский колл-центр запущен для того, чтобы записаться на прием к врачу, связаться со справочной и задать вопрос специалисту на линии можно было семь дней в неделю. Составим график приема врачей, которые в телефонном режиме будут консультировать пациентов. Каждый раз мы будем его анонсировать, чтобы люди могли проконсультироваться у необходимого специалиста, - рассказала координатор информационного медицинского центра Валентина Гавриляк.
- Забыли о талончиках и очередях в регистратуру, - говорит жительница Мариуполя Валентина Игнатова. – Даже скорую теперь вызываем через колл-центр.
Номер телефона медицинского колл-центра в Мариуполе:
+79495528102
Звонки принимают с 8:00 до 20:00.
Текстовые обращения принимаются круглосуточно через Telegram по телефону +79495528129.
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