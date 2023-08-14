«Забыли о талончиках и очередях в регистратуру»: В ДНР начал работу первый медицинский колл-центр

Медицинские колл-центры появятся и в других городах Республики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике начал работу первый медицинский колл-центр. С помощью него можно записаться на прием к врачу, связаться со справочной, задать вопрос специалисту на линии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Медицинские консультации семь дней в неделю

Сейчас система в тестовом режиме работает в Мариуполе. Позже медицинские колл-центры, отмечают в Минздраве, появятся и в других городах Республики.

- Медицинский колл-центр запущен для того, чтобы записаться на прием к врачу, связаться со справочной и задать вопрос специалисту на линии можно было семь дней в неделю. Составим график приема врачей, которые в телефонном режиме будут консультировать пациентов. Каждый раз мы будем его анонсировать, чтобы люди могли проконсультироваться у необходимого специалиста, - рассказала координатор информационного медицинского центра Валентина Гавриляк.

«Даже скорую вызываем через колл-центр»

- Забыли о талончиках и очередях в регистратуру, - говорит жительница Мариуполя Валентина Игнатова. – Даже скорую теперь вызываем через колл-центр.

Номер телефона медицинского колл-центра в Мариуполе:

+79495528102

Звонки принимают с 8:00 до 20:00.

Текстовые обращения принимаются круглосуточно через Telegram по телефону +79495528129.

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