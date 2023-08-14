Юноши и девушки из Мариуполя после четырех лет учебы вернутся в родной город, чтобы служить в Драматическом театре. Фото: ТГ/Колударова

16 выпускников мариупольских школ стали студентами петербургского театрального вуза. Их поступление курировала заслуженная артистка России Анастасия Мельникова, а обучать будет народный артист РФ Сергей Паршин. Об этом сегодня сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

- В Российский государственный институт сценических искусств Санкт-Петербурга - РГИСИ поступили 16 юношей и девушек из города Мариуполя. Ребята будут учиться четыре года на отделениях «Артист драматического театра и кино» и «Режиссер драмы». Места для них выделили в рамках целевого набора. Идею о целевом наборе мариупольцев поддержали многие петербуржцы, - написала в своем телеграм-канале Колударова.

Она отметила, что на этапе поступления абитуриентов из Мариуполя курировала заслуженная артистка России и депутат Заксобрания города Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова. Обучать ребят будут народный артист РФ, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей Сергей Паршин и лауреат Государственной премии РСФСР, доцент института Анатолий Праудин.

- После окончания вуза ребята вернутся в родной город, чтобы служить в Драматическом театре, - сообщила министр.

Напомним, что Санкт-Петербург является городом-побратимом Мариуполя. Северная столица делает много для восстановления приморского города. А в июне сотни юношей и девушек из Мариуполя приняли участие в празднике выпускников «Алые паруса». Перед этим в актовом зале Смольного губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр просвещения России Сергей Кравцов вручили выпускникам аттестаты о среднем образовании и золотые медали.

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