Артем Бафанов (слева) отметил хорошую материально-техническую базу железнодорожного узла, красивый ухоженный вокзал. Фото: Минтранс ДНР

На станции Дебальцево запустят дополнительные поезда для обеспечения выросшего пассажиропотока. Об этом сообщил заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафанов, который ознакомился с ситуацией в городе железнодорожников.

Артем Бафанов посетил железнодорожный вокзальный комплекс, а также муниципальное транспортное предприятие, обслуживающее городские маршруты. Пообщался с представителями администрации города, узнал о проблемах с транспортным сообщением.

- Побывал на железнодорожном вокзале - градообразующем предприятии города. Отметил хорошую материально-техническую базу железнодорожного узла, красивый ухоженный вокзал. Нужно отдать должное руководству и сотрудникам железной дороги - содержание инфраструктуры на достойном уровне, - рассказал замминистра.

Артем Бафанов (слева) отметил хорошую материально-техническую базу железнодорожного узла, красивый ухоженный вокзал. Фото: Минтранс ДНР

Станция Дебальцево обеспечивает граждан транспортным сообщением с населенными пунктами Республики, являясь для некоторых отдаленных районов практически единственной альтернативой поездок. Сейчас фиксируется рост пригородных пассажирских перевозок. А с учетом начала учебного года прогнозируется еще больший пассажиропоток - в этом случае будут открыты дополнительные пары поездов.

Также Артем Бафанов обсудил с администрацией города вопросы работы муниципального общественного транспорта и удовлетворенности жителей его работой. Пассажирские перевозки по Дебальцево осуществляет муниципальное предприятие, совмещенное с коммунальным. Первоочередные задачи, которые необходимо там решить - ремонт существующего парка подвижного состава и его дооснащение дополнительными автобусами, что поможет обеспечить горожан качественными услугами по перевозкам.

- По итогам встречи договорились, что коллеги просчитают и представят нам необходимую потребность в транспортных средствах с учетом развития маршрутной сети и на перспективу. Продолжим совместную работу по решению поставленных задач, которые будут способствовать предоставлению более качественных транспортных услуг нашим гражданам, - отметил Артем Бафанов.

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