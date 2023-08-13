Знай наших!

У ребят не было ни минуты свободного времени, все время чем-то заняты. Фото: Сергей ЕЛЕСИН, ИА «Тюменская линия»

Новосибирск - Омск - Тюмень - Екатеринбург - Уфа - Самара - Саратов - Волгоград - это не просто список городов России. Маршрутом проехали 100 ребят, 50 из Донецкой и Луганской Народных Республик и 50 из Сибири, на «Поезде Героев». Конечная точка путешествия выбрана совсем не случайно, в этом году исполняется 80 лет Сталинградской битве. Пассажиры состава - тоже совсем не случайные. Это школьники, которые достигли больших успехов в учебе, причем на всероссийском и международном уровнях, спорте, культуре, в том числе кадеты и юнармейцы.

Ребятам давали обещание - эту поездку они точно запомнят. И выполнили!

На каждой остановке детей ждал новый сюрприз - экскурсии, встречи, соревнования, концерты. Допустим, в Уфе посетили памятники советскому военачальнику, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии во время Великой Отечественной войны, генерал-майору, Герою Российской Федерации Минигали Шаймуратову и национальному герою башкирского народа, участнику крестьянской войны 1773 - 1775 годов, поэту-сказителю Салавату Юлаеву. А также побывали в «Военно-патриотическом парке Республики Башкортостан «Патриот» им. Героя Российской Федерации М. Серафимова.

- Ни минуты свободного времени! Все время чем-то заняты, - поделился впечатлениями воспитанник кадетского корпуса им. Александра Захарченко дончанин Рафик Султанов. - Со многими подружились. В городах нас встречали тепло, душевно.

Рафик - волонтер группы «Единичка», которая помогает военнослужащим, шьет для них форму», при кадетском корпусе «Единичка». Сам мальчишка твердо заявляет: он тоже непременно пойдет защищать Родину.

Как зародилась идея запустить «Поезд героев», рассказал автор Всероссийской акции «Герои с нашего двора!» Александр Борматов. Он путешествовал вместе с ребятами.

Александр Борматов.

- Этой акцией мы поддерживаем Всероссийский проект «Герои с нашего двора!», который зародился в Новосибирске в 2017 году. В его рамках рассказываем о талантливых детях, которые живут рядом с нами.

Кстати, проект «Поезд Героев» поддержали администрация Президента России, сенатор РФ, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и правительство Новосибирской области, руководство войск национальной гвардии РФ. Генеральный партнер - ОАО «РЖД».