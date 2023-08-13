Молодежная смена: Уникальный проект для детей ДНР

Увлекательно проведенное время поможет ребятам пережить трудные моменты прошлого и создать планы на будущее.

В Смоленске завершилась десятая смена молодежного проекта «Послезавтра» для детей из Донецкой Народной Республики и Смоленской области, чьи отцы участвуют в спецоперации. «Страна для детей» - программа Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

- Специалисты юбилейной смены «Послезавтра» учили ребят работать в команде, развивали их лидерские качества. В ней участвовали 75 инициативных ребят из республик Донбасса (это участники прошлых заездов), а также 18 детей со Смоленщины, чьи отцы были мобилизованы, - рассказала Мария Львова-Белова.

Смены проекта «Послезавтра» направлены на социально-психологическую реабилитацию детей из прифронтовых районов. Для ребят психологи провели сотни групповых тренингов и индивидуальных консультаций. Занятия проходили каждый день.

- Мне запомнились конкурсы «Мистер и Мисс лагерь «Послезавтра» - 2023», - рассказала София Октябрьская из Горловки. - Ребята появились в образах героев русских народных сказок. Круто подготовились: видеовизитки, творческие номера, дефиле.

Еще подростки участвовали в викторинах, квестах, играли в волейбол, баскетбол, футбол, занимались вокалом, танцами, плетением, лепкой на мастер-классах. И, конечно, отдыхали на море.

- Проект «Послезавтра» является многосторонней программой, которая помогает детям, пострадавшим от военной агрессии со стороны Украины, интегрироваться в общество, - отметил советник главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко. - После вхождения Донбасса в состав Российской Федерации, наши дети стали полноправными гражданами России, а одной из главных задач, стало показать им все возможности, которые перед ними открываются. Мы работаем над тем, чтобы каждый ребенок чувствовал себя важным и нужным, и имел возможность реализовать свой потенциал.

На юбилейной смене подростки разработали концепцию сообщества участников проекта «Послезавтра», которых уже 1,7 тысячи, чтобы в будущем поддерживать связь, общаться и вместе реализовывать свои задумки.

Десять смен молодежного проекта «Послезавтра» проведены с августа прошлого года по август нынешнего. В детских лагерях России социально-психологическую реабилитацию прошли 1868 детей, в том числе 881 ребенок из Донецкой Народной Республики.