Ученым ДНР - зеленый свет!

Московские ученые при поддержке «Единой России» отправили научное оборудование в Донецкий национальный университет. Фото: «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность и приоритетность интеграции присоединенных регионов во все сферы жизни страны, в том числе научно-образовательную. С конца прошлого года этому направлению уделяется всестороннее внимание.

Наука в новых субъектах сосредоточена в вузах и научных организациях. Однако с 2014 года никакой поддержки им не оказывали: материально-техническая база всех учреждений находится в очень тяжелом состоянии. В прошлом году «Единая Россия» отправила большую партию научного оборудования в Донецкий национальный университет. По словам волонтеров партии, они регулярно передают в местные вузы много научной и методической литературы, стараются поддерживать и ученых, и преподавателей, и студентов. Кстати, примером реального механизма интеграции науки новых регионов в высокотехнологичную сферу научно-промышленного комплекса страны является успешное сотрудничество Донецкого национального университета с «Роскосмосом» и подготовка к проведению экспериментов на МКС.

Развитию науки в четырех субъектах было посвящено первое установочное совещание «О мерах поддержки студентов и молодых ученых на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях» 8 августа. В режиме видео-конференц-связи в нем участвовали представители Минобрнауки, министры образования новых регионов, а также руководители совета молодых ученых из вузов и научных организаций. Организаторами совещания выступила партия «Единая Россия» совместно с сенатором РФ от ЛНР Дарьей Лантратовой.

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С возвращением в состав России перед ученым сообществом новых субъектов открываются широкие перспективы. О нескольких масштабных проектах, в которых в ближайшее время смогут принять участие учебные заведения, молодые ученые и талантливые студенты, рассказал собравшимся депутат Государственной Думы, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга.

- Один из значимых проектов «Единой России» предусматривает проведение капитального ремонта вузовских общежитий, - рассказывает Александр Георгиевич. - Ежегодно из федерального бюджета выделяется 3 млрд рублей, и на эти средства в стране ремонтируется более 200 общежитий. На совещании мы поставили задачу руководству университетов и студенчеству назвать общежития, которые нуждаются в первоочередном ремонте. После того как будет сформирован список, Минобрнауки перечислит средства на проведение работ, которые начнутся уже со следующего года.

Вторым важным проектом партии является программа лояльности «Менделеевская карта». Стать ее участниками могут молодые ученые, аспиранты, талантливые студенты, победители олимпиад. Благодаря электронной карте им будут доступны скидки при покупках разнообразных товаров и оформлении услуг.

- Мы хотим, чтобы, с одной стороны, молодые ученые и студенты присоединялись к этой программе, а с другой, с их помощью намерены расширить программу за счет включения в нее локальных партнеров в субъектах - местные продуктовые сети, аптеки, перевозчиков и так далее, - пояснил Мажуга.

ВУЗАМ - ОБОРУДОВАНИЕ, УЧЕНЫМ - ГРАНТЫ

Кроме того, в планах партии распространить действие Народной программы на ученых и талантливых студентов новых регионов. Конкретно речь идет о разделе «Современное образование и передовая наука». На прошедшем совещании участникам рассказали о такой возможности - теперь представители от образования должны определиться с приоритетными направлениями, на которые необходимо обратить внимание.

- Мы давно знаем ученых из этих регионов, среди них много кандидатов наук, это мощный научный потенциал, - говорит Александр Георгиевич. - Но в последние десятилетия им никто не помогал. И сейчас необходимо как можно скорее интегрировать их в наше научное пространство, хотим, чтобы появились программы академической мобильности, чтобы им была доступна грантовая поддержка.

Последующие совещания по мерам поддержки студентов и молодых ученых пройдут уже осенью на территории новых регионов. Представители Минобрнауки и «Единой России» посетят вузы и научные организации, чтобы познакомиться со специалистами и оценить материально-техническую базу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобрнауки России окажет необходимую помощь Донецкому университету, который был обстрелян ВСУ вечером 5 августа. Из-за пожара первый корпус Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского по улице Щорса почти разрушен.

В уничтоженных помещениях находилась администрация университета, учебная часть, приемная комиссия, а также студенческий медиацентр и музей вуза.

Сгорели дипломы выпускников этого года, все документы приемной комиссии, серверы, компьютерные классы. К счастью, пострадавших при обстреле не было и уцелели правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников.

- Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь донецким коллегам и студентам. И с 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год, - заявили в министерстве. - Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании обязательно будут восстановлены - Минобрнауки, со своей стороны, будет этому содействовать.