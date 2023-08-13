Социалка будет ближе и доступнее: В течение месяца в ДНР планируется открыть около двадцати многофункциональных центров

Новых многофункциональных центров в городах республики становится все больше. Только в этом месяце в общей сложности откроется около 20 офисов в Макеевке, Донецке, Мариуполе, Докучаевске, Дебальцево, Светлодарске, Сартане, Снежном, Харцызске, Зугрэсе, Амвросиевке, Мангуше, Шахтерске, Ждановке и других населенных пунктах.

Руководитель минэкономразвития Донецкой Народной Республики Владимир Зверков отметил важность открытия новых отделений многофункциональных центров в максимально сжатые сроки.

- Это тем более важно в период, когда в республике после получения жителями гражданства Российской Федерации необходимо обеспечить граждан такими документами, как СНИЛС, ОМС, ИНН. Данные услуги занимают лидирующее положение среди всех услуг, оказываемых в МФЦ, - сообщил Владимир Зверков.

Особое внимание уделяется тому, чтобы помещения, в которых располагаются офисы, отвечали всем нормам и стандартам.

В начале августа один из переоборудованных офисов открылся в Макеевке по адресу улица Московская, д. 2. В нем установлены терминалы, в которых можно получить талон на очередь к специалисту, электронное табло, удобная и современная мебель для комфортного ожидания.

Премьер-министр республики Евгений Солнцев оценил многофункциональный центр в Володарском районе, который появился благодаря строителям из региона-шефа - Липецкой области.

Евгений Солнцев.

- Современный, комфортный. Порадовало отсутствие очередей, хотя в среднем сюда обращаются более ста человек в день. Чтобы еще быстрее обслуживать посетителей, необходимо доукомплектовать штат сотрудников. С набором людей есть объективные трудности: жителям близлежащих сел сложно добираться в Володарское на работу. Дал поручение минтрансу проработать дополнительные автобусные маршруты, - сообщил председатель правительства региона.

Жители отмечают, что в МФЦ можно получить необходимую услугу довольно быстро, при этом не нужно бегать по разным инстанциям.

Среди самых популярных услуг - оформление социальных пособий и материнского капитала, выдача СНИЛС и ИНН, оформление полиса ОМС, регистрация по месту жительства и другие.

Всю интересующую информацию о предоставляемых услугах в МФЦ ДНР можно получить по номеру горячей линии: +7 (856) 335-68-17.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ДНР планируют ввести региональные выплаты на детей наряду с маткапиталом.

- Сейчас в ДНР уже выплачивается федеральный материнский капитал, который составляет около 587 тысяч рублей на первенца и более 775 тысяч на второго ребенка. А мы планируем сделать с нашим минсоцем дополнительные региональные выплаты, - сообщил врио главы республики, секретарь Донецкого реготделения «Единой России» Денис Пушилин.