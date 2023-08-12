В ДНР жителям обстреливаемых районов предоставят возможность досрочно проголосовать на предстоящих выборах в сентябре

Жители Донецка, Горловки, Макеевки, Волновахи и Ясиноватой смогут досрочно отдать свой голос на выборах Фото: Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике для жителей обстреливаемых районов организуют досрочное голосование на выборах в сентябре 2023 года. Об этом сообщил глава избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.

Он уточнил, что процедура досрочного голосования в таких местах пройдет с 31 августа по 7 сентября.

- В тех муниципальных образованиях, которые находятся в труднодоступных местах и удаленных территориях и где существуют опасности, будет предоставлена возможность проведения досрочного голосования. Там будет досрочное голосование с 31 августа по 7 сентября, - заявил Высоцкий.

Досрочное голосование пройдет с 31 августа по 7 сентября Фото: Иван ЖИЛЯК

По словам председателя избиркома, речь в частности идет о Донецке, Горловке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой.

Напомним, ранее сообщалось, что представители силовых структур начали разработку плана по обеспечению безопасности на сентябрьских выборах в ДНР. Силовики подготавливают мероприятия, чтобы полностью обезопасить избирателей в период голосования.

Как заявил глава ЦИК Высоцкий, Республика на 100% готова к проведению местных выборов в сентябре. Владимир Высоцкий также подчеркнул, что кандидатов на местные выборы в ДНР выдвинули все пять политических партий Государственной Думы. Списки кандидатов подали «Единая Россия», «Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Коммунистическая партия Российской Федерации» и партия «Новые люди».

Напомним, что «Единая Россия» выдвинула списки кандидатов в Народный Совет ДНР. Более 100 человек стали кандидатами на выборах в Парламент Республики. СРЗП и ЛДПР также выдвинули кандидатов на выборы в сентябре 2023 года.

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