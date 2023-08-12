В ДНР увеличили объемы поступающей воды из реки Дон до 288 тысяч кубометров в сутки

Сотрудники компании «Вода Донбасса» продолжают заниматься наладкой оборудования. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР увеличили объемы воды, поступающей по водоводу из реки Дон. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Николай Циганов.

В ходе прямого эфира с жителями он рассказал о восстановлении сетей водоснабжения и поэтапном увеличении графика подачи воды в Республике.

- На сегодняшний день объем поступающей воды из водовода «Река Дон - канал «Северский Донец-Донбасс» увеличился. Специалисты проверяют работу всех объектов для бесперебойной подачи воды и постепенно выводят систему на проектную мощность в 288 тысяч кубометров воды в сутки, - отметил глава ведомства.

Напор воды в кранах должен улучшиться. Фото: Минстрой ДНР

По словам министра, дальнейшее увеличение объемов водоснабжения в ДНР будет зависеть от технической ситуации и пройдет поэтапно. На данный момент сотрудники компании «Вода Донбасса» занимаются наладкой оборудования, ремонтом порывов и подготовкой коммуникаций к налаженной работе. Причем нередко в небезопасных для себя условиях.

- Каждый день специалисты, несмотря на сложные, часто опасные для жизни условия работы, проводят ремонты для поддержания объектов в рабочем состоянии, - заявил Циганов.

Министр также рассказал о выплате задолженности сотрудникам ГУП ДНР «Вода Донбасса». Он заверил, что все долги перед работниками предприятия были погашены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике выплатили все долги по заработной плате сотрудникам государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса».

- Зарплата сотрудникам предприятия «Вода Донбасса» выплачена в полном объеме, задолженности нет, - проинформировал глава Минстроя Республики.

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