Цены на контроле: Борьба с завышением стоимости на продукты успешно продолжается в ДНР

Цены на продукты - одна из тем, которая волнует абсолютно каждого. И их рост, пусть даже совсем незначительный, бьет по кошельку - особенно если речь идет о пенсионерах или, например, многодетных семьях. С такими проявлениями активно борются представители власти и проекта общественного движения «Донецкая Республика» «Народный контроль».

Острый вопрос - рост цен на оптовых базах

- Главная цель активистов - повышение качества обслуживания населения в сфере торговли, - рассказывает начальник штаба «Народного контроля» Сергей Ярош. - Контроль за качеством товаров и услуг, соблюдение правил торговли, организации общественного питания, помощь властям своевременно реагировать на нарушения - такие задачи ставим перед собой.

Сергей Ярош.

В республике еще год назад был создан Межведомственный штаб по ценообразованию. Специалисты регулярно проводят выездные заседания. На них собираются представители власти и предприниматели, обсуждают актуальные вопросы и проблемы.

Одно из таких заседаний накануне прошло в Дебальцеве.

- Сергей Ярош проинформировал о работе Межведомственного штаба по вопросам ценообразования в ДНР, о необходимости соблюдения норм действующего законодательства и о рекомендованных максимальных ценах в магазинах на отдельные виды продуктов, - рассказали в администрации города.

А в Докучаевске на выездном заседании штаба говорили не только о ценообразовании.

- Острая тема - это рост цен на оптовых базах. Часто цена закупки мелкого опта уже выше, чем рекомендованная цена от Министерства экономического развития, - рассказывает начальник штаба «Народного контроля» Сергей Ярош. - В ближайшее время я приму участие в расширенном заседании штаба по ценообразованию, где будут обсуждаться предварительные итоги и предложения для стабилизации ситуации.

Просрочки и товаров без ценников стало меньше

Тем временем народный контролеры продолжают рейды по магазинам и сетям ДНР. Ярош отметил, с 17 июля провели более 270 выездов по всем городам региона.

- Товары без ценников, просроченная продукция на прилавках - самые частые нарушения. При этом стоит отметить: повторные рейды организуются в тех точках, где уже были раньше замечены подобные проблемы, - подвел итоги рейдов Сергей Ярош.

Положительные изменения тоже есть.

- Например, в Докучаевске за неделю увеличилось количество ценников в четыре раза. Просроченной продукции стало встречаться реже в три раза. Ведется системная работа и с предпринимателями, и с поставщиками, - сказал Ярош.

Кроме этого, «Народный контроль» продолжает реализацию грантового проекта, который стал победителем Фонда президентских грантов.

- Акцент направлен на город Донецк как самый густонаселенный и фронтовой город, - отметил Сергей Ярош.

Куда жаловаться

Жители ДНР могут оставить обращение по факту завышения цен, просроченные товары и нарушения правил торговли через социальные сети ВКонтакте, Телеграм - чат-бот или по телефону +7 (949) 507-97-57.