Амбициозная цель

Тройка лидеров в парламентском списке «Единой России» - Артем Жога, Анна Железная и Денис Пушилин. Фото: ДРО «ЕР»
Партия «Единая Россия» идет на сентябрьские выборы с Народной стратегией возрождения и развития республики, которая формируется на основе обращений жителей. Об этом на первой конференции Донецкого регионального отделения (ДРО) «Единой России» заявил врио главы ДНР, секретарь ДРО «Единой России» Денис Пушилин.
- Попросил активно включиться в формирование Народной программы. Мы опираемся на мнение и предложения жителей во всех сферах жизни. На следующей конференции партии мы представим Стратегию возрождения и развития ДНР, она будет поистине народной стратегией, - сообщил Пушилин.
Руководитель республики рассказал, что в ДНР планируют ввести дополнительные (помимо федерального материнского капитала) региональные выплаты семьям, где появился ребенок.
- Мы очень заинтересованы, чтобы у нас рождаемость была выше, - подчеркнул Пушилин.
Работают в республике и над программой переселения людей из ветхого и аварийного жилья, разработан проект закона о капитальном ремонте общего имущества. Глава региона отметил, что никакие социальные проблемы не решатся без создания мощного экономического фундамента.
- Металлургический комплекс должен создать 90 - 95 тысяч рабочих мест. Машиностроение может обеспечить занятость не менее 65 тысяч человек. Обязательно возродится угольная отрасль. Для Донбасса это важно, ценно - справимся, - подчеркнул руководитель региона.
152 делегата конференции тайным голосованием утвердили списки кандидатов в депутаты Народного совета ДНР, а также трех муниципальных советов - Краснолиманского, Мангушского и Володарского. Кандидатов в депутаты других муниципальных советов выбрали на собраниях местных отделений «Единой России».
Список из 130 кандидатов в региональный парламент (всего в Народном совете 90 депутатов) возглавили врио главы ДНР Денис Пушилин, командир батальона «Спарта» Артем Жога и генеральный директор Республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная.
Благодаря проведенному в мае предварительному голосованию была сформирована команда сильных кандидатов, пользующихся поддержкой людей. Из них членов партии 62%. Много молодежи (почти каждый пятый), предпринимателей (21%), учителей, работников культуры и ЖКХ (каждый четвертый), представителей общественных и волонтерских движений (15%), участников специальной военной операции - 22%.
- Защита нашей Родины, каждого ее жителя - первая ключевая тема стратегии. Гарантами ее реализации стали Артем Жога, Константин Кузьмин, Алексей Кострубицкий, Владимир Минеев и многие герои СВО, которых мы сейчас выдвигаем в органы власти, - сказал руководитель региона.
«Единая Россия» также включила в команду лучших людей из социальной сферы. Анна Железная, Андрей Боряк, Виктор Ищенко, Наталья Бурцева, Александр Парецкий, Ольга Арутинова и другие делом доказали свой профессионализм и верность долгу.
Сейчас число членов реготделения «Единой России» составляет почти 63 тысячи человек. А всего более 113 тысяч жителей ДНР подали заявления на вступление в партию.
Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова отметила, что ДНР по количеству членов и сторонников партии входит в десятку лучших регионов страны. «Единая Россия» ставит задачу получить две трети депутатских мандатов в Народном совете и муниципалитетах.
- Мы настаиваем не просто на победе, а на победе убедительной. Задача - квалифицированное большинство, - сказала Кузнецова.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Генсовет «Единой России» выдвинул Дениса Пушилина на должность Главы ДНР
Партия направит это решение Владимиру Путину.
- Денис Пушилин и Леонид Пасечник успешно руководят народными республиками уже пять лет. У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий. Оба, как никто другой, погружены в проблемы своих республик, пользуются авторитетом жителей. Они уже доказали делом, что способны и достойны возглавлять эти регионы, - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.