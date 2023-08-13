Амбициозная цель

Тройка лидеров в парламентском списке «Единой России» - Артем Жога, Анна Железная и Денис Пушилин. Фото: ДРО «ЕР»

Партия «Единая Россия» идет на сентябрьские выборы с Народной стратегией возрождения и развития республики, которая формируется на основе обращений жителей. Об этом на первой конференции Донецкого регионального отделения (ДРО) «Единой России» заявил врио главы ДНР, секретарь ДРО «Единой России» Денис Пушилин.

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ В РЕГИОНЕ КОМФОРТНОЙ

- Попросил активно включиться в формирование Народной программы. Мы опираемся на мнение и предложения жителей во всех сферах жизни. На следующей конференции партии мы представим Стратегию возрождения и развития ДНР, она будет поистине народной стратегией, - сообщил Пушилин.

Руководитель республики рассказал, что в ДНР планируют ввести дополнительные (помимо федерального материнского капитала) региональные выплаты семьям, где появился ребенок.

- Мы очень заинтересованы, чтобы у нас рождаемость была выше, - подчеркнул Пушилин.

Работают в республике и над программой переселения людей из ветхого и аварийного жилья, разработан проект закона о капитальном ремонте общего имущества. Глава региона отметил, что никакие социальные проблемы не решатся без создания мощного экономического фундамента.

- Металлургический комплекс должен создать 90 - 95 тысяч рабочих мест. Машиностроение может обеспечить занятость не менее 65 тысяч человек. Обязательно возродится угольная отрасль. Для Донбасса это важно, ценно - справимся, - подчеркнул руководитель региона.

КТО ВОШЕЛ В ПАРТИЙНУЮ КОМАНДУ

152 делегата конференции тайным голосованием утвердили списки кандидатов в депутаты Народного совета ДНР, а также трех муниципальных советов - Краснолиманского, Мангушского и Володарского. Кандидатов в депутаты других муниципальных советов выбрали на собраниях местных отделений «Единой России».

Список из 130 кандидатов в региональный парламент (всего в Народном совете 90 депутатов) возглавили врио главы ДНР Денис Пушилин, командир батальона «Спарта» Артем Жога и генеральный директор Республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная.

Благодаря проведенному в мае предварительному голосованию была сформирована команда сильных кандидатов, пользующихся поддержкой людей. Из них членов партии 62%. Много молодежи (почти каждый пятый), предпринимателей (21%), учителей, работников культуры и ЖКХ (каждый четвертый), представителей общественных и волонтерских движений (15%), участников специальной военной операции - 22%.

- Защита нашей Родины, каждого ее жителя - первая ключевая тема стратегии. Гарантами ее реализации стали Артем Жога, Константин Кузьмин, Алексей Кострубицкий, Владимир Минеев и многие герои СВО, которых мы сейчас выдвигаем в органы власти, - сказал руководитель региона.

«Единая Россия» также включила в команду лучших людей из социальной сферы. Анна Железная, Андрей Боряк, Виктор Ищенко, Наталья Бурцева, Александр Парецкий, Ольга Арутинова и другие делом доказали свой профессионализм и верность долгу.

Сейчас число членов реготделения «Единой России» составляет почти 63 тысячи человек. А всего более 113 тысяч жителей ДНР подали заявления на вступление в партию.

Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова отметила, что ДНР по количеству членов и сторонников партии входит в десятку лучших регионов страны. «Единая Россия» ставит задачу получить две трети депутатских мандатов в Народном совете и муниципалитетах.

- Мы настаиваем не просто на победе, а на победе убедительной. Задача - квалифицированное большинство, - сказала Кузнецова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Генсовет «Единой России» выдвинул Дениса Пушилина на должность Главы ДНР

Партия направит это решение Владимиру Путину.

- Денис Пушилин и Леонид Пасечник успешно руководят народными республиками уже пять лет. У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий. Оба, как никто другой, погружены в проблемы своих республик, пользуются авторитетом жителей. Они уже доказали делом, что способны и достойны возглавлять эти регионы, - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.