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Политика13 августа 2023 7:38

По обновленным дорогам - с комфортом: В ДНР продолжается ремонт магистралей

Ремонт асфальтного покрытия продолжается на трассах и муниципальных дорогах
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН

ПЕРЕМЕНЫ ПРОИСХОДЯТ НА ГЛАЗАХ

Государственная компания «Автодор» совместно с подрядными организациями практически завершили ремонт соединяющей Донецкую и Луганскую Народные Республики трассы.

- Уложено более 200 тысяч тонн асфальтобетона на 65 километрах дороги Старобельск - Луганск - Красный Луч - Макеевка - Донецк, - сообщили «Комсомолке» в «Автодоре».

В госкомпании отметили, что готовность участка трассы от Донецка до Снежного составляет 75%. Кроме асфальтирования, специалисты установили 32 километра бортового камня, 34 остановочных павильона, а на 27 километрах дороги уже нанесена термопластиковая разметка.

- Я уже некоторое время езжу по этой трассе и могу сказать, что она сделана качественно, - говорит водитель микроавтобуса, перевозчик по маршруту Донецк - Москва Владимир Ильин. - Раньше, когда въезжал в Ростовскую область, то чувствовалась разница - в качестве полотна, в дорожных знаках, в разметке. Сейчас - один формат. Все красиво и облагорожено.

Для дорожных работ задействуется современная техника.

Для дорожных работ задействуется современная техника.

ЕЗДИТЬ СПЛОШНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Со стороны ЛНР дорожники завершают капитальный ремонт одного из самых загруженных участков трассы от Луганска до Антрацитового района.

- На данный момент дорога готова на 85 процентов. До конца года планируется полностью завершить данный участок, -

подчеркнул главный специалист министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР Евгений

Цветков.

Представитель компании-заказчика отметил, что «основной ход» уже выполнен и автомобилисты могут беспрепятственно проезжать по трассе.

- Сейчас рабочие устанавливают дорожные знаки, наносят разметку, обустраивают тротуары в населенных пунктах, устанавливают павильоны на остановках общественного транспорта. Старое покрытие было снято и заменено на новое, - рассказал дорожник.

Автомобилист Вячеслав Мягков работает водителем на продуктовой базе. Практически ежедневно на протяжении трех лет он ездит в Луганск, поэтому и ход ремонтных работ идет у него практически на глазах.

- Теперь у меня на маршрут тратится меньше времени. Раньше приходилось плестись из-за ям и ухабов. Сейчас же - едешь по ровненькой дороге и радуешься.

В республике обновляют дороги, работа не прекращается ни днем, ни ночью.

В республике обновляют дороги, работа не прекращается ни днем, ни ночью.

ПОМОГАЮТ РЕГИОНЫ-ШЕФЫ

Завершаются ремонтные работы и на трассе от Амвросиевки до Мариуполя. На этом объекте уже уложено 90% асфальтобетона, а это, по данным «Автодора», - 350 тысяч тонн. Работы ведутся круглосуточно, а завершится капремонт осенью.

Тем временем врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что до 2027 года в регионе планируют отремонтировать две тысячи километров дорог, улицы городов и дорожные участки внутри городских кварталов.

Не остаются в стороне и регионы-шефы городов и районов республики. В Дебальцеве, например, при помощи Хабаровского края план работ был перевыполнен почти на 20%.

В министерстве транспорта ДНР уточнили, что в 18 населенных пунктах региона будет восстановлено порядка 203 километров дорог.

- Работы ведутся в Докучаевске, Донецке, Енакиеве, Кировском, Макеевке, Мариуполе, Торезе, Харцызске, Волновахском и Старобешевском районах. На данный момент восстановлено 60,63 километра, - уточнили в ведомстве.

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