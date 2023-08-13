По обновленным дорогам - с комфортом: В ДНР продолжается ремонт магистралей

ПЕРЕМЕНЫ ПРОИСХОДЯТ НА ГЛАЗАХ

Государственная компания «Автодор» совместно с подрядными организациями практически завершили ремонт соединяющей Донецкую и Луганскую Народные Республики трассы.

- Уложено более 200 тысяч тонн асфальтобетона на 65 километрах дороги Старобельск - Луганск - Красный Луч - Макеевка - Донецк, - сообщили «Комсомолке» в «Автодоре».

В госкомпании отметили, что готовность участка трассы от Донецка до Снежного составляет 75%. Кроме асфальтирования, специалисты установили 32 километра бортового камня, 34 остановочных павильона, а на 27 километрах дороги уже нанесена термопластиковая разметка.

- Я уже некоторое время езжу по этой трассе и могу сказать, что она сделана качественно, - говорит водитель микроавтобуса, перевозчик по маршруту Донецк - Москва Владимир Ильин. - Раньше, когда въезжал в Ростовскую область, то чувствовалась разница - в качестве полотна, в дорожных знаках, в разметке. Сейчас - один формат. Все красиво и облагорожено.

Для дорожных работ задействуется современная техника.

ЕЗДИТЬ СПЛОШНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Со стороны ЛНР дорожники завершают капитальный ремонт одного из самых загруженных участков трассы от Луганска до Антрацитового района.

- На данный момент дорога готова на 85 процентов. До конца года планируется полностью завершить данный участок, -

подчеркнул главный специалист министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР Евгений

Цветков.

Представитель компании-заказчика отметил, что «основной ход» уже выполнен и автомобилисты могут беспрепятственно проезжать по трассе.

- Сейчас рабочие устанавливают дорожные знаки, наносят разметку, обустраивают тротуары в населенных пунктах, устанавливают павильоны на остановках общественного транспорта. Старое покрытие было снято и заменено на новое, - рассказал дорожник.

Автомобилист Вячеслав Мягков работает водителем на продуктовой базе. Практически ежедневно на протяжении трех лет он ездит в Луганск, поэтому и ход ремонтных работ идет у него практически на глазах.

- Теперь у меня на маршрут тратится меньше времени. Раньше приходилось плестись из-за ям и ухабов. Сейчас же - едешь по ровненькой дороге и радуешься.

В республике обновляют дороги, работа не прекращается ни днем, ни ночью.

ПОМОГАЮТ РЕГИОНЫ-ШЕФЫ

Завершаются ремонтные работы и на трассе от Амвросиевки до Мариуполя. На этом объекте уже уложено 90% асфальтобетона, а это, по данным «Автодора», - 350 тысяч тонн. Работы ведутся круглосуточно, а завершится капремонт осенью.

Тем временем врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что до 2027 года в регионе планируют отремонтировать две тысячи километров дорог, улицы городов и дорожные участки внутри городских кварталов.

Не остаются в стороне и регионы-шефы городов и районов республики. В Дебальцеве, например, при помощи Хабаровского края план работ был перевыполнен почти на 20%.

В министерстве транспорта ДНР уточнили, что в 18 населенных пунктах региона будет восстановлено порядка 203 километров дорог.

- Работы ведутся в Докучаевске, Донецке, Енакиеве, Кировском, Макеевке, Мариуполе, Торезе, Харцызске, Волновахском и Старобешевском районах. На данный момент восстановлено 60,63 километра, - уточнили в ведомстве.