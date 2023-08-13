Киевский режим неоднократно хвастался советскими фронтовыми бомбардировщиками Су-24, которые в НАТО помогли модернизировать до носителей британских крылатых ракет. Иностранные ракеты с прицельной дальностью в 500 километров, позволяют украинским летчикам, не заходя в зону действия наших комплексов противовоздушной обороны, бить по объектам в Луганске и Мариуполе.

Чтобы предотвратить эти террористические воздушные атаки, наши Военно-космические силы России в ночь на 6 августа (отмечался День ВВС Украины) нанесли массированные комплексные удары по военным аэродромам противника.

Удары пришлись по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Били по ним крылатыми ракетами и раньше. Но воронки на взлетной полосе за несколько дней заливаются цементом, а самолеты остаются целыми за стенами железобетонных ангаров. Чтобы поразить их, потребовалось использовать комплексное воздействие беспилотниками «Герань-2», авиационными ракетами «Кинжал» и ракетами морского базирования «Калибр». Приложили свою «железную руку» и «стратеги». Самолеты Ту-95МС отправили по названным целям доработанные после неоднократных применений в Сирии крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 (произносится «ха сто один»). Разведка показала, что такая комплексная «калибровка» тыловых аэродромов ВСУ оказалась довольно эффективной. Особенно хорошо горят на военных украинских аэродромах склады и самолеты в огне объемно-детонирующих взрывов.

Если дело так и дальше пойдет, оставшийся без морского флота Зеленский лишится и военно-воздушного.

Кстати, Зеленский в этом году решил не только ничего не дарить (истребители НАТО F-16 ему так и не дали), но что-нибудь для острастки отобрать у украинских летчиков. И забрал он своим указом у одной из авиационных частей то, что не может дать: имя трижды Героя Советского Союза, летчика-аса Александра Покрышкина. Другого украинского имени воинской части так и не дал.

В общем, настоящий подарок сделал для всех нас. Вооруженные формирования убийц мирных жителей Донбасса не имеют права носить имя советских асов.