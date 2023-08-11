Денис Пушилин наградил юных победителей республиканских соревнований по мини-футболу и баскетболу

Денис Пушилин наградил юных победителей республиканских соревнований. Фото: АГ ДНР

Финал республиканских соревнований по мини-футболу и баскетболу 3х3 сегодня, 11 августа, посетил врио Главы ДНР Денис Пушилин. Он поздравил юных спортсменов с наступающим Днем физкультурника (отмечается 12 августа) и наградил победителей. Об этом рассказали в пресс-службе Главы ДНР.

В финале, который проходил на территории мариупольской школы №26, соревновались старшеклассники из школ Амвросиевского, Володарского районов, Мариуполя, Донецка, Шахтерска, Дебальцево.

Денис Пушилин наградил юных победителей республиканских соревнований. Фото: АГ ДНР

Пушилин рассказал спортсменам, что в пору его детства и юности парни и девчонки проводили все лето, все выходные, играя в футбол или баскетбол, кто-то занимался борьбой.

- Сегодня появляется больше спортивных площадок в шаговой доступности, их много по всей Республике. Мы на этом акцент делаем: есть поддержка и есть такое желание, – подчеркнул руководитель Республики.

Состязания прошли на территории мариупольской школы №26. Фото: АГ ДНР

Перед началом состязаний он разыграл первый мяч в матче за 1-е место в мини-футболе.

В этот день прошла и церемония награждения победителей соревнований. Ими стали команды из Ялты, Мангуша, Донецка, Шахтерска, Дебальцево, Мариуполя, Амвросиевки, Володарского района.

Денис Пушилин отметил, что еще год назад трудно было представить, что в Мариуполе можно будет проводить какие-то мероприятия, видеть улыбки детей, заинтересованность зрителей в проведении таких соревнований.

Состязания прошли на территории мариупольской школы №26. Фото: АГ ДНР

- Времена меняются. Россия вернулась, Россия восстанавливает, Россия созидает. То, что мы сегодня видим, – это как раз те нужные проявления для наших детей, для нашей молодежи. Потому что слишком много гаджетов, слишком мало возможностей переключить свое внимание было у детей, чтобы они занимались своим физическим воспитанием, уделяли внимание здоровому образу жизни, - подвел итоги руководитель Республики.

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