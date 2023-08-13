В ДНР появится совет по интеграции

Валентина Матвиенко.

На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать совет по интеграции новых регионов.

- Что я имею в виду, чем этот совет будет заниматься? На самом деле там надо начинать все с чистого листа с точки зрения законодательства, нормативных актов: опыта у них, конечно, не хватает, - говорит Матвиенко Путину. - В сентябре будут избраны уже региональные парламенты: важно, чтобы законы, которые они будут принимать, обязательно соответствовали и Конституции, и российскому законодательству.

Валентина Матвиенко отметила, что совет также может заниматься парламентским контролем по ключевым вопросам происходящего на этих территориях.

- У нас есть такой опыт: у нас есть отдельный Совет по вопросам развития лесного комплекса; мы создали Совет по региональному здравоохранению, поскольку мы все время делаем акцент на регионы, на субъекты, и очень много вопросов удалось решить, - сказала председатель Совфеда.

Матвиенко привела в пример Республику Крым и город Севастополь, где Украина оставила здравоохранение в таком состоянии, что оно вообще не подлежало никакому обсуждению.

- Мы взялись за лицензирование медицинских учреждений: очень непросто шел и идет процесс, но на сегодня уже более 70 процентов медицинских учреждений Крыма и Севастополя получили лицензии. Мы еще продлили срок: я думаю, что до конца следующего года мы полностью эту тему закроем, - подчеркнула председатель Совета Федерации.