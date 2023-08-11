Место, где можно узнать правду

В самом центре Саратова, на Московской, 94, любой житель или гость города сможет узнать о подвигах военнослужащих РФ на полях сражений спецоперации. В городе 28 июля открыл свои двери для посетителей Музей истории СВО. «Комсомолка» рассказывает, что там можно посмотреть.

Прямо на входе знаменитые символы Z и V, пройти мимо сложно. Внутри - мультимедийный контент, который точно передает информацию о военных буднях на территориях, где сейчас идет борьба с неонацизмом. Среди экспонатов много уникальных вещей, которые смогли доставить сюда прямо из зоны боевых действий.

В основе экспозиции - предметы из коллекции парка «Россия - Моя история», ведь именно в его филиале и расположилось учреждение. Привезли их волонтеры, постоянно выезжающие в Донбасс с гуманитарной миссией. Кроме того, здесь - материалы из семейных архивов саратовских военнослужащих.

- Каски со следами от пуль и осколков. Форма, в которой наши ребята там борются за правду, макеты оружия, фрагменты снарядов, боеприпасы - очень много интересного здесь даже для человека не увлеченного, - делится с «Комсомолкой» местный житель Василий. - Очень тронула меня часть, посвященная бедным донбасским детям, где установлена импровизированная песочница с игрушками. Киевский режим действительно устраивает геноцид - и с этим надо бороться.

У выставки «Обыкновенный нацизм» - отдельное место. Здесь посетители смогут найти достоверные документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, которые еще в 1943 году освобождали Донбасс от захватчиков. Рядом - кадры и сведения с этих же территорий, которые сегодня защищают российские солдаты.

Саратовский музей специальной военной операции работает ежедневно, кроме понедельника. Вход - свободный и бесплатный. Коллекция будет пополняться, многие причастные к сегодняшним событиям участвуют в этом. Так, руководитель общественного движения «Жены Героев» Наталья Речман, вдова погибшего в ходе проведения СВО Дмитрия Речмана, посмертно награжденного орденом Мужества, представила здесь «Книгу памяти погибших в ходе специальной военной операции Саратовской области».

Этот филиал музея один из первых в стране, но далеко не последний. Президент РФ

Владимир Путин поручил открыть подобные экспозиции по всей России.